Philip Morris genera un impacto de 3.300 millones de euros en España y triplica su plantilla

El director general de Philip Morris España, Daniel Cuevas, durante el acto de presentación del informe 'Impacto socioeconómico de Philip Morris en España: empleo, oportunidades y progreso'.

Philip Morris ha publicado este jueves su informe 'Impacto socioeconómico de Philip Morris en España: empleo, oportunidades y progreso'. El documento, elaborado por The European House Ambrosetti, supone el primer análisis enmarcado exclusivamente en España acerca de la contribución económica, fiscal y social de la compañía.

En el acto de presentación del informe, el director general de Philip Morris España, Daniel Cuevas, ha puesto en valor el proceso de transformación de la compañía desde el cigarrillo tradicional a los productos alternativos sin humo.

"La empresa inició este cambio en 2015. Diez años después, el 42% de nuestra facturación a nivel global procede de los productos sin humo. Nosotros, siendo los líderes en el cigarrillo clásico, decidimos escuchar al consumidor, que quería que desarrolláramos un cigarrillo menos dañino", ha destacado Cuevas.

El estudio señala que la actividad de Philip Morris en España generó en 2023 un impacto económico total superior a 3.300 millones de euros, una cifra que equivale al 0,23% del PIB del país.

De esa cantidad, 2.600 millones corresponden a la recaudación fiscal (IVA e impuestos especiales); 415 millones proceden de la actividad directa de la compañía y sus compras a proveedores locales, y 325 millones se deben al margen que obtienen los estancos por la venta de sus productos.

En cuanto al empleo, Philip Morris cuenta con más de 1.000 trabajadores en España en estos momentos. La cifra se ha triplicado durante la última década como consecuencia del cambio de modelo de negocio que ha emprendido la empresa.

El impacto en Extremadura y Canarias

A nivel regional, Extremadura y Canarias se sitúan como las dos regiones en las que más impacto tiene la actividad de Philip Morris. En cuanto a la primera, Daniel Cuevas ha afirmado que "Extremadura es un orgullo a nivel de calidad de las prácticas para el cultivo del tabaco, ya que está entre los mejores del mundo".

En los últimos diez años, Philip Morris ha invertido 230 millones de euros en hojas de tabaco extremeñas, aportando 91 millones de euros en valor añadido al PIB de la región. Al respecto, Daniel Cuevas ha subrayado que "el año pasado, certificamos la hoja de tabaco extremeña como una hoja de tabaco que se puede usar en el tabaco calentado, por lo que la tendencia de la inversión en Extremadura es ascendente".

En el caso de Canarias, la compañía ha invertido 15 millones de euros para trasladar parte de la producción al archipiélago, que abastece a 12 países de la Unión Europea. Además, las exportaciones de productos del tabaco desde las Islas suman casi 96 millones de euros, lo que representa el 4,1% del total de las exportaciones de la región. De hecho, el tabaco es el producto más exportado de todo el archipiélago, superando incluso a los famosos plátanos de Canarias.

La cadena de valor y el futuro del sector tabacalero en España

Tras la presentación del informe, se ha celebrado la mesa redonda 'La cadena de valor y el futuro del sector en España'. En ella han participado, además del director general de Philip Morris España, Daniel Cuevas; la CEO de Dos Santos, Dácil Barreto; la directora general de Logista Iberia, Pilar Colás, y el director general de Cetarsa, Ricardo Miranda.

Durante el encuentro, Dácil Barreto, CEO de Dos Santos, ha resaltado que "desde una perspectiva industrial, contar con un marco regulatorio equilibrado y previsible, como ocurre en Canarias, es clave. Cuando la regulación tiene en cuenta su impacto en inversión y empleo, la industria responde mejorando capacitación e instalaciones, atrayendo proyectos internacionales y reforzando la vocación exportadora".

Por su parte, Pilar Colás, la directora general de Logista Iberia, ha indicado que “la regulación es positiva cuando busca ofrecer alternativas seguras al usuario y combatir el mercado ilícito. Necesitamos un marco que garantice que la transformación del sector se produzca de forma ordenada, asegurando que el producto llegue solo al adulto y siempre a través de canales autorizados que garanticen el control y la fiscalidad”.

Ricardo Miranda, director general de Cetarsa, pronostica que de cara a dentro de 10 años su compañía "evolucionará a la par del mercado y eso significa que nuestros volúmenes estén mayoritariamente en los nuevos productos de tabaco y nicotina que en los cigarrillos".

Por último, el director general de Philip Morris España, Daniel Cuevas, ha asegurado que "estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo de conseguir un futuro libre del humo del cigarrillo". En ese sentido, ha expresado que "se trata de una transformación sin precedentes, que podría desarrollarse aún más rápido con un marco regulatorio diferenciado basado en la evidencia disponible y un consumidor bien informado, algo que traería mayor inversión a España por parte de la compañía".