Peste porcina africana: detectan 16 nuevos casos en jabalíes en Cataluña

La secuenciación del virus de la peste porcina africana (PPA) realizada por el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) de la Generalitat y la Universidad de Barcelona (UB) descarta que saliera del laboratorio del Centro de Investigación de Sanidad Animal IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Cataluña ha registrado esta semana 16 nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes, todos en la zona de alto riesgo, lo que eleva a 268 los positivos detectados desde noviembre en un brote por el que se mantiene un amplio dispositivo de control.

Los nuevos positivos de PPA se han localizado en Barcelona (1), El Papiol (8) y Molins de Rei (7), según el último balance del Departamento de Agricultura.

De las 289 muestras analizadas esta semana, 16 han resultado positivas, lo que supone una tasa del 5,54 %. Desde la detección del primer caso el pasado 28 de noviembre, se han analizado 3.677 jabalíes, de los que 3.404 han dado negativo.

El Govern catalán mantiene desplegado un operativo "sin precedentes" para contener la enfermedad, con más de 3.200 efectivos esta semana entre cuerpos de seguridad, agentes rurales y equipos especializados.

En paralelo, han capturado 318 jabalíes en la zona infectada esta misma semana, lo que eleva el total a 3.775 animales abatidos en estas áreas. El dispositivo incluye la instalación de 26 trampas y 40 sistemas de captura colectiva, así como 255 cierres para evitar el movimiento de animales entre zonas.

Además, el operativo de erradicación de la enfermedad incorpora unidades especializadas como equipos caninos, drones para mejorar la vigilancia y la detección de ejemplares muertos o con síntomas de PPA.

Las autoridades mantienen delimitadas zonas de alto y bajo riesgo en varios municipios del entorno de Barcelona, donde se han detectado los positivos.

El brote afecta ya a once municipios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell y El Papiol.

El Govern ha reiterado la necesidad de colaboración ciudadana y pide respetar las restricciones de acceso al medio natural, no alimentar a los animales y avisar al 112 ante cualquier indicio de jabalíes enfermos o muertos.