El ex CEO de Globalia asegura que los vuelos del 'caso Koldo' eran una "cuestión humanitaria"

El que fuera consejero delegado (CEO) de Globalia Javier Hidalgo aseguró en su declaración ante el juez del 'caso Koldo' que los vuelos que fletaron para la adquisición de mascarillas por parte de la trama eran una "cuestión humanitaria" y que su compañía no buscaba beneficiarse "de una manera extraordinaria cuando la gente se estaba muriendo en España".

Durante su testifical ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, celebrada el pasado 12 de septiembre, Hidalgo detalló que Globalia fijó "unos márgenes extremadamente pequeños en estos vuelos". Con todo, descartó que se pusieran rangos por debajo del precio de mercado. "Se hicieron a precio de coste los primeros y luego con unos márgenes aproximadamente de un 3 o un 4 por ciento", explicó.

En este contexto, Hidalgo explicó a preguntas de las acusaciones cómo se fraguó el contrato entre Soluciones de Gestión -la empresa clave de la trama- y Globalia. "El señor (Víctor de) Aldama se pone en contacto conmigo y me dice que necesita un transporte de material sanitario, y yo le pongo en contacto con mis departamentos comerciales", señaló.

En relación a De Aldama, el presunto conseguidor de la trama, Hidalgo aseguró que fue el encargado de negociar para "las gestiones de esos vuelos". Esos contactos se saldaron con entre 11 y 15 facturas por las que Soluciones de Gestión, según el testigo, pagó 3 millones a Air Europa y otros 3 millones de euros a Globalia "aproximadamente". La relación profesional entre De Aldama y su compañía terminó "en diciembre de 2020" de forma unilateral, según Hidalgo, y sin que el empresario explicara las razones.

Hidalgo: "Yo no estaba metido. Tenía muchos problemas en ese momento como para preocuparme"

Hidalgo especificó en su declaración que De Aldama trataba de forma directa "con la dirección comercial". "Yo no estaba metido. Tenía muchos problemas en ese momento como para preocuparme. La compañía estaba perdiendo 6 millones de vuelos al día, con lo cual mis problemas eran mucho mayores", justificó.

A preguntas de las acusaciones populares, el que fuera CEO de Globalia negó que se reuniera con el hombre que da nombre al caso, Koldo García, el que fuera asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Hidalgo también descartó que recibiera orden o instrucciones por parte del Ministerio o de cualquier alto cargo del mismo, incluidos los que se encuentran investigados en la causa.

Durante la declaración, la acusación popular que ejerce Vox trató de preguntar a Hidalgo por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y por los hechos por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

"Señora letrada, el objeto de la declaración del testigo ha sido determinado por la Sala a los efectos que el auto en el que dicta la Sala y acuerda su declaración delimita el objeto de esta declaración", advirtió el juez Moreno.

Globalia dice que la adjudicación de contratos de viajes se produjo bajo el Gobierno del PP La asociación ultracatólica Hazte Oír amplió a principio de agosto su querella contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno para que se investiguen estos contratos.

Advertencias a los letrados de Vox o PP y preguntas frenadas

Pese a la advertencia, la letrada de Vox trató de interrogar a Hidalgo sobre contratos de Globalia con la Universidad Complutense. "Señora letrada, estamos tratando un tema muy concreto. No salgan de ahí porque, si no, me voy a ver obligado a cortarles", volvió a avisar el instructor.

El magistrado también tuvo que frenar algunas de las preguntas del abogado del Partido Popular, que protestó después de que el juez no le permitiese preguntar a Hidalgo por las comisiones pagadas a De Aldama.

Cabe recordar que el juez investiga en esta causa a la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.