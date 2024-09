Puente desvincula el cese del presidente de ADIF con el caso Koldo y pide no "machacar gratuitamente el nombre de nadie"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha desvinculado el cese del presidente de ADIF y ADIF Alta Velocidad, Ángel Contreras, que se hizo efectivo el pasado viernes, del conocido como el caso 'Koldo' al tiempo que ha pedido "por favor, no machacar gratuitamente el nombre de nadie".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación en Valladolid, donde ha visitado, junto al consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, las obras de la nueva estación intermodal de la ciudad para impulsar el tráfico ferroviario de mercancías.

"He leído este fin de semana algunas cosas que no me han gustado nada" ha aseverado Puente, sobre la vinculación de la sustitución de Ángel Contreras al frente de ADIF con el caso Koldo, a lo que ha apuntado que "no tiene ninguna relación" con este caso que investiga si hubo cobro de comisiones en la compra de mascarillas.

"Lo digo, podría callarme, lo digo porque creo que es importante preservar y respetar la honorabilidad de las personas", ha aseverado Óscar Puente, quien ha explicado que el ya expresidente de Adif "no está ni siquiera emplazado como testigo en la causa del caso Koldo" ya que cuando se produjeron los hechos que se están investigando era el director de mantenimiento.

"Por tanto, por favor, no manchemos gratuitamente el nombre de nadie", ha pedido el ministro de Transportes, quien ha insistido en que la sustitución de Ángel Contreras al frente de Adif responde a una iniciativa del Ministerio con el objetivo de "componer un equipo y que ese equipo funcione" de acuerdo a la estrategia de dicho Ministerio. "Y eso a veces uno cuando confecciona los equipos acierta a la primera, otras veces no", ha apuntado Puente.

Asimismo, el exalcalde de Valladolid ha destacado que Ángel Contreras es "un excelente profesional, un excelente técnico, con una trayectoria súper contrastada en la casa", a lo que ha apuntado que considera que en el momento actual "hace falta otro perfil para dar un impulso a la obra ferroviaria" en España, "pensando sobre todo en el usuario".

Un cambio que el ministro Puente quiere impulsar en ADIF "no sólo a través de la sustitución de su presidente, sino a través de la definición de una nueva estrategia".

Asimismo, Óscar Puente ha reconocido que ADIF es una entidad formada por "excelentes profesionales que piensan mucho en la infraestructura, en las vías, en las catenarias", pero cree que hay que pensar en primer lugar en el usuario y esa es la estrategia que quiere desarrollar el ministro de Transportes, lo que implicará "algunos cambios en la organización".

Por ello, Puente ha reiterado: "Nada que ver con el caso Koldo, absolutamente nada. Es una decisión estratégica de reestructuración del funcionamiento del gestor de infraestructura".