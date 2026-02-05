Un hotel está en pleno proceso de remodelación y regala sus muebles: "Podían ser útiles para alguien más"

Mientras la mayoría de los hoteles en proceso de renovación optan por vender, reciclar o desechar su antiguo mobiliario, como camas, mesas o lámparas, un histórico alojamiento danés ha decidido tomar un camino diferente para dar una segunda vida a objetos que aún pueden ser útiles para otras personas.

En pleno proceso de remodelación, el Hotel Aero, ubicado en la ciudad de Svendborg, Dinamarca, ha comenzado a regalar parte de sus muebles originales al público. Camas, mesas, sillas, sillones, lámparas e incluso colchones pueden retirarse de forma completamente gratuita, una iniciativa que ha despertado curiosidad y entusiasmo entre vecinos y visitantes.

Su apuesta por reutilizar

El Hotel Aero es un alojamiento con historia. Cuenta con 67 habitaciones y desde hace dos inviernos atraviesa un proceso de renovación gradual para modernizar sus instalaciones sin perder su identidad. Durante estas reformas, suele surgir el dilema habitual de qué hacer con los muebles antiguos que ya no encajan en el nuevo diseño.

Según explicó Anne Holm, directora del hotel, la primera opción fue donar el mobiliario a organizaciones benéficas. Sin embargo, no obtuvieron la respuesta esperada. Ante esta situación, decidieron simplificar el proceso y abrirlo directamente al público.

“En lugar de venderlos o invertir tiempo y energía en deshacernos de ellos, pensamos que podían ser útiles para alguien más”, señaló Holm según recoge Canal 26. Así, los muebles comenzaron a colocarse en el patio del hotel, donde cualquier persona puede acercarse y llevárselos sin coste alguno.

Qué muebles se pueden conseguir

El pasado mes de diciembre ya empezaron a colocar los muebles para su exposición. Entre los objetos que pueden encontrarse hay camas completas, colchones, mesas, sillas, sillones y lámparas, todos en condiciones de uso.

Además, Palle Gram, conserje del hotel, aclaró que los muebles se entregan por orden de llegada, no se aceptan reservas previas y cada persona debe encargarse de retirar los objetos por sus propios medios. No hay intermediarios ni trámites complejos, simplemente ver, elegir y llevar.

Sus valores sostenibles

La decisión del Hotel Aero conecta con valores como la sostenibilidad, la reutilización y el consumo responsable. En lugar de generar residuos o alargar procesos logísticos, el hotel optó por una solución directa que beneficia tanto al entorno como a quienes necesitan muebles.

Para muchos vecinos, esta iniciativa supone una oportunidad única de acceder a mobiliario de calidad sin coste, en un contexto donde el precio de los muebles nuevos no siempre es accesible. Para otros, es simplemente un gesto coherente con una forma de entender la vida más simple y consciente.