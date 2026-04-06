El galeón español que se hundió en 1656 con 650 hombres a bordo ocultaba un secreto de corrupción: lo han descubierto 370 años después en las Bahamas

Durante siglos, el galeón español Nuestra Señora de las Maravillas fue sinónimo de tragedia y tesoro perdido. Ahora, 370 años después de su hundimiento frente a las Bahamas, los arqueólogos han destapado algo aún más revelador: una trama de contrabando y corrupción que apunta directamente al corazón del imperio español.

El hallazgo no es menor. Entre cadenas de oro, esmeraldas y monedas, los investigadores han encontrado pruebas de que buena parte de la carga del barco nunca fue declarada oficialmente. Es decir, no solo transportaba riquezas, sino también mercancía ilegal destinada a esquivar impuestos y alimentar redes de sobornos.

Un tesoro que no figuraba en ningún registro

El Nuestra Señora de las Maravillas zarpó en el siglo XVII con un doble cargamento: riquezas oficiales para la Corona y tesoros rescatados de otro naufragio. Pero cuando se hundió en 1656 tras una colisión en el canal de las Bahamas, arrastró consigo a más de 600 personas, de las que solo sobrevivieron 45, y dejó un rastro de objetos a lo largo de más de ocho millas.

Durante décadas, se pensó que el pecio había sido prácticamente expoliado. Sin embargo, nuevas excavaciones iniciadas en 2020 han demostrado que aún quedaban secretos bajo la arena y el coral.

Entre los objetos recuperados hay piezas de gran valor histórico y simbólico: colgantes de esmeraldas, cadenas de oro de gran tamaño y elementos vinculados a órdenes religiosas como la de Santiago. Pero lo más significativo no es su valor material, sino su procedencia.

Las monedas que no deberían estar ahí

Los investigadores detectaron monedas acuñadas en México que, según los registros oficiales, nunca debieron formar parte de la carga del galeón. Este detalle ha sido clave para destapar el secreto.

“Muchos de estos objetos no figuraban en el manifiesto”, explican los expertos. La conclusión es clara: el barco transportaba contrabando. Una práctica habitual en la época, utilizada para evitar impuestos y facilitar pagos ilegales a funcionarios y comerciantes.

El propio proceso de rescate histórico parece haber estado contaminado por estas prácticas. Según los investigadores, incluso en las operaciones de salvamento posteriores se habrían producido irregularidades y pérdidas de información.

Más allá del tesoro: reconstruir una historia oculta

El proyecto actual no se centra únicamente en recuperar objetos valiosos, sino en entender cómo se produjo el naufragio y qué revela sobre la época. Gracias a tecnologías como magnetómetros y cartografiado submarino, los arqueólogos están reconstruyendo el momento exacto en que el barco se partió y se dispersó por el fondo marino.

Además de joyas y monedas, han aparecido objetos cotidianos: platos, frascos, piezas del casco o incluso empuñaduras de espada. Elementos que permiten acercarse a la vida diaria de quienes viajaban a bordo.

Según los expertos, el Maravillas representa una instantánea de un momento clave en la historia: el declive del poder español en el siglo XVII. Su carga refleja las tensiones económicas, las rutas comerciales y las prácticas legales e ilegales de la época.

El descubrimiento del contrabando añade una nueva capa a esa historia. Revela cómo, incluso en estructuras aparentemente rígidas como la flota de Indias, existían fisuras por donde se colaban intereses privados.

A pesar de los hallazgos, los investigadores creen que todavía queda mucho por descubrir. El campo de escombros es enorme y cada nueva pieza ayuda a completar el puzle. Así, lo que empezó como una búsqueda de tesoros ha terminado convirtiéndose en una investigación histórica de gran calado.