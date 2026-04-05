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Los arqueólogos coinciden: los perros no eran solo mascotas hace 15.000 años, los humanos los alimentaban con pescado, los enterraban y posiblemente también se los comían
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Los arqueólogos coinciden: los perros no eran solo mascotas hace 15.000 años, los humanos los alimentaban con pescado, los enterraban y posiblemente también se los comían

Una relación mucho más estrecha, profunda y compleja de lo que se pensaba.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
El panel Fossum Esculturas rupestres de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro donde aparecen dibujadas varias personas junto a animales de compañía que parecen perros
El panel Fossum Esculturas rupestres que muestra a varias personas acompañadas de perros hace 15.000 años.

Desde hace miles de años, el perro no solo ha acompañado al ser humano, sino que ha ocupado un papel importante en nuestras vidas como amigo, aliado y, en muchos casos, casi familia. Aunque hoy es algo que damos por sentado, esta relación podría ser mucho más antigua y compleja de lo que creíamos. Varias investigaciones arqueológicas y genéticas empiezan a revelar un vínculo que se remonta al Paleolítico.

Ahora, un conjunto de estudios recientes ha aportado pruebas más sólidas que nunca y revelan que hace más de 15.000 años, los humanos no solo convivían con perros, sino que los alimentaban, los enterraban e incluso, en algunos contextos, podrían haberlos consumido. Los hallazgos, basados en análisis de ADN antiguo y restos arqueológicos hallados en distintos puntos de Europa y Asia occidental, sitúan a estos animales en el centro de la vida de los cazadores, mucho antes de la aparición de la agricultura.

Los restos más antiguos analizados sitúan esta relación en lugares tan distantes como Anatolia o el suroeste de Inglaterra, lo que sugiere que los perros ya estaban ampliamente distribuidos por Eurasia. Tal y como recoge The Guardian, en algunos yacimientos los análisis revelan que su dieta incluía pescado, similar a la de los humanos con los que convivían, mientras que en otros aparecen enterramientos conjuntos que reflejan un vínculo emocional y simbólico. 

Una imagen más completa

Hasta ahora, el registro genético más antiguo de perros domésticos apenas alcanzaba los 10.900 años, lo que dejaba muchas incógnitas sobre cuándo y cómo comenzó realmente esta relación. Sin embargo, los nuevos análisis amplían ese horizonte varios milenios atrás y aportan una imagen mucho más completa sobre que cómo perros formaban parte activa de la vida cotidiana y simbólica de los humanos. En conjunto, estas evidencias apuntan a una relación mucho más estrecha, profunda y compleja de lo que se pensaba hasta ahora.

La investigación, liderada por equipos de Oxford, el Museo de Historia Natural de Londres y otras instituciones, analizó genomas completos de restos hallados en Pınarbaşı (Turquía), Gough’s Cave (Somerset, Reino Unido) y dos yacimientos de Serbia. El resultado apunta a que no se trataba de lobos cualquiera, sino de una población ya diferenciada de perros que se extendió rápidamente entre grupos de cazadores y recolectores distintos, desde el Magdaleniense hasta comunidades anatolias y epigravetienses.

Más allá de los hallazgos en dietas y enterramientos, en Gough’s Cave la mandíbula del perro apareció con una perforación intencionada, similar a las modificaciones postmortem observadas en restos humanos del mismo yacimiento, asociado a prácticas funerarias y canibalismo ritual. Aunque los autores no hablan de una prueba definitiva de que los perros fueran comidos, sí barajan una posibilidad real de que, tras morir, algunos recibieran un tratamiento comparable al de los humanos. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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