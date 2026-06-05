Hace 3.000 años en plena Amazonía: un láser revela bajo la selva una red de 7.500 estructuras que reescribe la historia

Huapula es un lugar ubicado en el valle del río Upano, en la alta Amazonía ecuatoriana, con un enorme valor arqueológico. Allí se encuentra una de las redes de montículos artificiales más densas encontradas hasta la fecha en la Amazonía.

Las nuevas tecnologías de cartografía han descubierto que esas formaciones tienen 3.000 años de antigüedad, lo que ha tirado por tierra la clásica teoría de que los antiguos habitantes del Amazonas eran solo pequeños grupos de cazadores-recolectores nómadas.

La existencia de esas redes de montículos artificiales apunta a que quienes poblaban el Amazonas probablemente estaban organizados en civilizaciones sofisticadas capaces de crear complejas redes urbanas.

Tal y como explica la BBC en un reportaje, en julio de 2015, el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural (INPC) de Ecuador cartografió un área de 600 kilómetros cuadrados usando tecnología de detección y medición de luz (Lidar).

"Técnicos del INPC sobrevolaron el valle en avión, disparando millones de pulsos láser hacia el suelo. El lidar utiliza haces de luz ultrafinos que se filtran a través de pequeños huecos en la vegetación, rebotan en el suelo y generan gran cantidad de datos que se pueden usar para crear intrincados mapas 3D del terreno", detallan desde el citado medio.

Según un análisis científico publicado en el año 2023 basándose en los datos extraídos a través de la utilización de la tecnología de detección y medición de luz, el lugar cuenta con una red de casi 7.500 estructuras artificiales.

Más de 5.000 plataformas de tierra y alrededor de 1.500 colinas

Entre los elementos descubiertos en esa investigación, realizada por expertos comisionados por el INPC, se incluyen "más de 5.000 plataformas de tierra, alrededor de 1.500 colinas y cientos de montículos redondeados, áreas tipo plaza, terrazas y senderos, caminos, zanjas y drenajes", según precisa la BBC.

Por su parte, otro análisis de los mismos datos elaborado por investigadores franceses en 2024 señala que las plataformas se encontraban conectadas por trincheras y caminos.