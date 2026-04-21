Casi 7 de cada 10 caseros ya saben qué harán si cae la prórroga de alquileres: subírtelo o vender

Apenas queda una semana para una de las votaciones en el Congreso que se antojan más cruciales para el Gobierno de coalición, sobre todo para el ala de Sumar, la que ha impulsado y luchado por la aprobación del real decreto ley que contiene una prórroga de los alquileres que vencen este 2026 o el próximo 2027, así como una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta. El próximo 28 de abril, se decidirá sobre si la norma es finalmente convalidada y legal, en una votación para la que no hay apoyos atados suficientes.

Precisamente, la negativa de PP, Vox y Junts a apoyar dicho real decreto supone que esté inevitablemente abocado a decaer, abriendo un horizonte de incertidumbre legal aún mayor, al haberse registrado miles de notificaciones a propietarios con la intención de acogerse al real decreto —aún en vigor—. Los cálculos del Ministerio de Consumo, solo para este año, sitúan en 630.000 los contratos de alquiler afectados por la bautizada como 'gran revisión'. Es decir, el vencimiento de contratos que derivará en la actualización a un mercado de vivienda con precios muchos más altos que cuando se suscribieron, durante los primeros compases de la pandemia del coronavirus.

La gran duda que sobrevuela las vidas de ese colectivo de inquilinos es tan simple como difícil de responder. ¿Qué va a hacer mi casero o casera?, ¿me subirá el precio en una media de 300 o 400 euros?, ¿no me renovará directamente para poder sacar ese piso de nuevo en oferta y encontrar la más beneficiosa?, ¿aprovechará para venderlo? Pues una reciente encuesta de Fotocasa, la conocida plataforma digital de compraventa y alquiler de vivienda, permite hacerse una idea de la decisión que tomará la mayoría de propietarios en España. Spoiler: claro que no van a perder dinero.

Más de dos tercios de los caseros españoles van a subir el precio o sacar la vivienda del alquiler convencional

Según los datos del trabajo de Fotocasa Research, "más de dos tercios (68%) de los arrendadores tiene previsto subir las rentas o retirar sus inmuebles del mercado del alquiler convencional una vez finalicen los contratos actuales". La encuesta arroja que es a "consecuencia de regulaciones en el mercado como el límite a la actualización de precios establecido por el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV)".

Es decir, casi 7 de cada 10 propietarios aprovecharán el fin del contrato, este año o el siguiente, para subir precios o sortear las regulaciones y protecciones que se han activado sobre el alquiler convencional, apostando por la venta del inmueble u otras figuras como el alquiler de temporada. Pero la realidad es que dentro de estos datos hay otras cifras a destacar si se bucea en el desglose, desde los que planean buscar nuevos perfiles de inquilinos hasta los que pretenden trocear el piso alquilándolo por habitaciones.

24% : al finalizar el contrato se quedarán con los inquilinos pero les subirán el precio.

: al finalizar el contrato se quedarán con los inquilinos pero les subirán el precio. 19% : buscará un nuevo perfil de inquilino que pueda asumir rentas de alquiler más altas.

: buscará un nuevo perfil de inquilino que pueda asumir rentas de alquiler más altas. 12% : venderán la vivienda.

: venderán la vivienda. 8% : dividirán la vivienda y la alquilarán por habitaciones individuales.

: dividirán la vivienda y la alquilarán por habitaciones individuales. 6%: sacarán la vivienda del alquiler convencional y optarán por alquiler vacacional o de temporada.

Hay un dato más a destacar, sobre todo por la tendencia que podría incrementar en el futuro. Un 12% de todos los propietarios consultados para dicha encuesta confirma que se "replantearán más seriamente la compra de viviendas como activo de inversión". Contrasta en gran medida que una mayoría de los caseros esté en contra de las medidas de regulación del mercado, pero a la vez entre ellos haya quien admita que va a comprar más vivienda con el fin de obtener réditos económicos de una necesidad básica en un contexto de extrema emergencia.

"Nunca habíamos detectado una fuga de oferta de esta magnitud, lo que anticipa un acceso cada vez más difícil a la vivienda en alquiler" María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa

"La inseguridad jurídica y la creciente incertidumbre regulatoria están desincentivando a los propietarios. Nos encontramos ante una situación especialmente preocupante, porque el mercado del alquiler ya atraviesa la peor crisis de oferta del siglo XXI, y todo apunta a que esta escasez podría intensificarse en los próximos meses", ha valorado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, quien ha remarcado que "nunca habíamos detectado una fuga de oferta de esta magnitud, lo que anticipa un acceso cada vez más difícil a la vivienda en alquiler".

¿En qué ciudades habrá más subidas de precio y retirada de viviendas del mercado de alquiler?

Otra de las cuestiones que han sido retratadas en la encuesta de Fotocasa Research pasa por cuáles serán los epicentros de esta dinámica. Lo cierto es que las principales plazas se corresponden con las comunidades autónomas que cuentan con los principales parques inmobiliarios españoles. La lista la lidera la Comunidad de Madrid, seguida de la catalana, la andaluza y la valenciana.

Comunidad de Madrid: el 72%. Catalunya: el 68%. Andalucía: el 67%. Comunitat Valenciana: el 67%.

Hay una última cuestión que tiene especial vinculación con los resultados de la encuesta. Tiene que ver con lo que se conoce como la percepción o grado de conocimiento del Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV). Se trata del índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda que introdujo la Ley por el Derecho a la Vivienda.

En líneas generales, conocer ese índice es necesario para calcular cuánto se puede subir el alquiler de manera legal. Pues el 29% de los propietarios encuestados que conocían los datos del IRAV asegura que estas limitación les ha perjudicado mucho o bastante. Con todo, es un indicador sensiblemente menor al 71% que cree que les afecta un poco o directamente nada.