Una pareja argentina explica por qué eligió España frente a países más ricos: "Vivir bien no significa ganar más dinero"

Hay países con mejores salarios que España, con economías más fuertes y que están mucho más arriba en los rankings de calidad de vida. Sin embargo, Goza y Agus, una pareja argentina que lleva cerca de un año y medio viviendo en Madrid tiene claro que, si volviera a tomar la decisión, volvería a elegir España.

La pareja argentina, creadores de contenido que comparten en YouTube sus experiencias como emigrantes, han publicado un vídeo en el que repasan las razones por las que creen que España tiene algo 'especial' que muchos otros países más ricos no tienen. "Este país nos demostró que vivir bien no significa ganar más dinero", afirman.

Ocupar el espacio público

Durante el vídeo, ambos explican que una de las cosas que más les llamó la atención al llegar fue la forma en la que la gente ocupa el espacio público. Las plazas llenas, las terrazas a cualquier hora y las reuniones con amigos en el espacio público son escenas que, según relatan, les recuerdan a “una forma de vivir que en muchos lugares se ha ido perdiendo”.

"En España todavía la gente vive en la calle, se conserva algo que muchos países perdieron: la vida real", afirma la pareja argentina mientras pasean por distintos puntos de Madrid.

Los creadores de contenido también destacan la costumbre de quedar para tomar un café, una caña o simplemente conversar durante horas. "No hace falta ser rico porque ya uno estar sentado en una terraza disfrutando con amigos ya es rico", comentan.

El dinero no lo es todo

Aunque reconocen que España no tiene los salarios más altos de Europa, consideran que hay otros factores que pesan más en el día a día. Hablan de la seguridad, de la facilidad para caminar por las ciudades, del clima y de una vida social que consideran “difícil de encontrar” en otros destinos muy demandados por quienes emigran.

De hecho, los argentinos lanzan una reflexión sobre algunos países del norte de Europa que suelen aparecer entre los mejores lugares para vivir. Según explican, muchas personas terminan marchándose de ellos porque echan "el contacto social o la vida en comunidad". "Hay países ricos, muy ricos de Europa, que no tienen esto, no tienen esta vida, no tienen este ritual social", sostiene Agus.

Para ellos, la experiencia en España ha sido tan positiva que ambos reconocen que ya sienten el país como su hogar. "Si alguien hoy me dijera que me tengo que ir de España, me generaría una tristeza profunda", confiesa Gonza.

Una sensación que, según exponen, comparten muchos extranjeros que llegan a España para probar, pensando en quedarse unos meses, y terminan construyendo una nueva vida atraídos por algo que no aparece en las estadísticas: la forma de vivir.