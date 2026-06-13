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Una pareja argentina explica por qué eligió España frente a países más ricos: "Vivir bien no significa ganar más dinero"
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Una pareja argentina explica por qué eligió España frente a países más ricos: "Vivir bien no significa ganar más dinero"

"En España todavía se conserva algo que muchos países perdieron: la vida real".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Terrazas en la Plaza Mayor de Madrid.Getty Images

Hay países con mejores salarios que España, con economías más fuertes y que están mucho más arriba en los rankings de calidad de vida. Sin embargo, Goza y Agus, una pareja argentina que lleva cerca de un año y medio viviendo en Madrid tiene claro que, si volviera a tomar la decisión, volvería a elegir España.

La pareja argentina, creadores de contenido que comparten en YouTube sus experiencias como emigrantes, han publicado un vídeo en el que repasan las razones por las que creen que España tiene algo 'especial' que muchos otros países más ricos no tienen. "Este país nos demostró que vivir bien no significa ganar más dinero", afirman.

Ocupar el espacio público

Durante el vídeo, ambos explican que una de las cosas que más les llamó la atención al llegar fue la forma en la que la gente ocupa el espacio público. Las plazas llenas, las terrazas a cualquier hora y las reuniones con amigos en el espacio público son escenas que, según relatan, les recuerdan a “una forma de vivir que en muchos lugares se ha ido perdiendo”.

"En España todavía la gente vive en la calle, se conserva algo que muchos países perdieron: la vida real", afirma la pareja argentina mientras pasean por distintos puntos de Madrid.

Los creadores de contenido también destacan la costumbre de quedar para tomar un café, una caña o simplemente conversar durante horas. "No hace falta ser rico porque ya uno estar sentado en una terraza disfrutando con amigos ya es rico", comentan.

El dinero no lo es todo

Aunque reconocen que España no tiene los salarios más altos de Europa, consideran que hay otros factores que pesan más en el día a día. Hablan de la seguridad, de la facilidad para caminar por las ciudades, del clima y de una vida social que consideran “difícil de encontrar” en otros destinos muy demandados por quienes emigran.

De hecho, los argentinos lanzan una reflexión sobre algunos países del norte de Europa que suelen aparecer entre los mejores lugares para vivir. Según explican, muchas personas terminan marchándose de ellos porque echan "el contacto social o la vida en comunidad". "Hay países ricos, muy ricos de Europa, que no tienen esto, no tienen esta vida, no tienen este ritual social", sostiene Agus.

Para ellos, la experiencia en España ha sido tan positiva que ambos reconocen que ya sienten el país como su hogar. "Si alguien hoy me dijera que me tengo que ir de España, me generaría una tristeza profunda", confiesa Gonza.

Una sensación que, según exponen, comparten muchos extranjeros que llegan a España para probar, pensando en quedarse unos meses, y terminan construyendo una nueva vida atraídos por algo que no aparece en las estadísticas: la forma de vivir.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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