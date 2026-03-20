PSOE y Sumar aprueban dos decretos para incluir en el plan antricrisis la prórroga de los alquileres y límites a los beneficios empresariales por la guerra en Irán

PSOE y Sumar han llegado finalmente a un acuerdo en el Consejo de Ministros extraordinario que se ha celebrado este viernes. Después de que el socio minoritario retrasase su entrada al encuentro por discrepancias con el plan anticrisis presentado por los socialistas, ambos han acordado aprobar dos reales decretos. En uno, el propuesto por el PSOE, se incluirá un control a los beneficios empresariales por la guerra en Irán, y el otro recogerá la prórroga de los contratos de alquiler. Según confirman fuentes de Sumar a El HuffPost, ambos entrarán en vigor en cuanto se publiquen en el BOE.

Esta mañana, a primera hora, los ministros de Sumar se negaron a entrar en el Consejo de Ministros ante la negativa del PSOE a incluir en el decreto anticrisis ambos asuntos y se mantenía tan solo en medidas fiscales, como la rebaja del IVA en los combustibles. Durante casi dos horas, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negoció de manera personal con la vicepresidenta Yolanda Díaz hasta que las dos alas del Gobierno alcanzaron un acuerdo definitivo ya dentro del Consejo.

Poco después de finalizar el encuentro, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado en redes sociales el pacto alcanzado. "Ahora sí, seguro", ha escrito en referencia al intercambio que protagonizó esta semana con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. "Hemos conseguido un acuerdo en el Consejo de Ministros para ampliar el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales. Además de las ayudas para paliar los efectos de la guerra injusta e inmoral, entra en vigor desde ya la protección a los inquilinos y el bloqueo a la especulación con los márgenes de precios", ha añadido la también portavoz de Más Madrid.

También en redes, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha añadido que la prórroga de los contratos de alquiler será de dos años. "El Gobierno ha aprobado la prórroga por dos años de los contratos de alquiler y un mecanismo para enviar márgenes injustificados para las grandes empresas. Son dos conquistas importantísimas para la mayoría social de nuestro país", ha señalado Bustinduy.

Una historia de discrepancias

Las diferencias entre Sumar y el PSOE vienen de lejos, sobre todo en lo relativo a la vivienda. Si bien aseguran compartir el diagnóstico, no así las soluciones. Los ministros del socio minoritario han repetido a lo largo de la última semana la necesidad de añadir, al menos, la prórroga de los contratos de alquiler en el plan anticrisis para paliar los efectos negativos de la guerra que Estados Unidos e Israel han iniciado en Irán.

La exigencia de Sumar está motivada por los más de 600.000 alquileres que deben renovarse este año. Según las estimaciones del Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, de no prorrogarse, los inquilinos enfrentarían subidas de más de 300 euros.

Hasta ahora, el PSOE se negaba a incluir ninguna de las peticiones relativas a aliviar la crisis de acceso a la vivienda ya que, aunque los reales decretos entren en vigor en cuanto se publican en el BOE, deben luego ratificarse en el Congreso, y saben que Junts y PNV no tienen previsto apoyar estas medidas.