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PSOE y Sumar aprueban dos decretos para incluir en el plan antricrisis la prórroga de los alquileres y límites a los beneficios empresariales por la guerra en Irán
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PSOE y Sumar aprueban dos decretos para incluir en el plan antricrisis la prórroga de los alquileres y límites a los beneficios empresariales por la guerra en Irán

Ambos decretos entrarán en vigor en cuanto se publiquen en el BOE.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso, el 10 de diciembre de 2025.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz.Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images

PSOE y Sumar han llegado finalmente a un acuerdo en el Consejo de Ministros extraordinario que se ha celebrado este viernes. Después de que el socio minoritario retrasase su entrada al encuentro por discrepancias con el plan anticrisis presentado por los socialistas, ambos han acordado aprobar dos reales decretos. En uno, el propuesto por el PSOE, se incluirá un control a los beneficios empresariales por la guerra en Irán, y el otro recogerá la prórroga de los contratos de alquiler. Según confirman fuentes de Sumar a El HuffPost, ambos entrarán en vigor en cuanto se publiquen en el BOE.

Esta mañana, a primera hora, los ministros de Sumar se negaron a entrar en el Consejo de Ministros ante la negativa del PSOE a incluir en el decreto anticrisis ambos asuntos y se mantenía tan solo en medidas fiscales, como la rebaja del IVA en los combustibles. Durante casi dos horas, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negoció de manera personal con la vicepresidenta Yolanda Díaz hasta que las dos alas del Gobierno alcanzaron un acuerdo definitivo ya dentro del Consejo.

Poco después de finalizar el encuentro, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado en redes sociales el pacto alcanzado. "Ahora sí, seguro", ha escrito en referencia al intercambio que protagonizó esta semana con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. "Hemos conseguido un acuerdo en el Consejo de Ministros para ampliar el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales. Además de las ayudas para paliar los efectos de la guerra injusta e inmoral, entra en vigor desde ya la protección a los inquilinos y el bloqueo a la especulación con los márgenes de precios", ha añadido la también portavoz de Más Madrid.

También en redes, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha añadido que la prórroga de los contratos de alquiler será de dos años. "El Gobierno ha aprobado la prórroga por dos años de los contratos de alquiler y un mecanismo para enviar márgenes injustificados para las grandes empresas. Son dos conquistas importantísimas para la mayoría social de nuestro país", ha señalado Bustinduy.

Una historia de discrepancias

Las diferencias entre Sumar y el PSOE vienen de lejos, sobre todo en lo relativo a la vivienda. Si bien aseguran compartir el diagnóstico, no así las soluciones. Los ministros del socio minoritario han repetido a lo largo de la última semana la necesidad de añadir, al menos, la prórroga de los contratos de alquiler en el plan anticrisis para paliar los efectos negativos de la guerra que Estados Unidos e Israel han iniciado en Irán.

La exigencia de Sumar está motivada por los más de 600.000 alquileres que deben renovarse este año. Según las estimaciones del Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, de no prorrogarse, los inquilinos enfrentarían subidas de más de 300 euros.

Hasta ahora, el PSOE se negaba a incluir ninguna de las peticiones relativas a aliviar la crisis de acceso a la vivienda ya que, aunque los reales decretos entren en vigor en cuanto se publican en el BOE, deben luego ratificarse en el Congreso, y saben que Junts y PNV no tienen previsto apoyar estas medidas.

Héctor Juanatey
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Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 

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