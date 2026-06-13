Maxi Iglesias, sobre sus decisiones íntimas: "Intento seguir mi vida sin hacer mucho caso al ruido"

Maxi Iglesias el pasado 1 de junio en el estreno de 'Todo lo que nunca fuimos', en Madrid.

Maxi Iglesias vuelve a estar bajo los focos. El actor se encuentra inmerso en la presentación de su nuevo trabajo, Todo lo que nunca fuimos, una adapatación de la novela homónima de Alice Kellen (seudónimo de la valenciana Silvia Hervás), que lleva disponible en las salas de cine desde el pasado 5 de junio de 2026.

En el filme, y tal y como él mismo avanza en una entrevista con el diario El País, él interpreta a Axel, un surfero que debe hacerse cargo de Leah, la hermana pequeña de su mejor amigo, sumida en una profunda depresión tras la muerte de sus padres. Lo que Axel no sabe es que Leah siempre ha estado secretamente enamorada de él.

El tratamiento de la depresión es uno de las partes que más atrajo a Iglesias de su película: "Visibilizarla a través del entretenimiento". "Yo no soy experto, pero considero que es bueno hablar de esas cosas. Cada uno necesita sus tiempos, pero creo que, desde la psicología, se recomienda hablar de ello. Leah es una persona que lo está pasando verdaderamente mal, al extremo de poner en juego su vida. Para mí, es importante abordarlo con la mayor calidez posible, tratando de darle un espacio seguro, pero también poniéndole nombre", explica en su conversación con el medio de comunicación.

Sobre su intimidad

Hace unos meses, Iglesias estuvo en el centro del ojo público por su supuesta relación con la actriz Aitana Sánchez Gijón, su compañera en Velvet, a raíz de unas fotos publicadas por la revista Lecturas, en las que comparten momentos embelesados.

Aunque el actor no se ha mencionado sobre este tema bajo ninguna circunstancia, ha querido poner encima de la mesa que no hace mucho caso a estos revuelos. "Siempre he intentado seguir mi vida sin hacer mucho caso al ruido que se pueda generar por tomar una decisión u otra, qué trabajo elijo, en qué ciudad estoy o por qué calle paseo", asegura.

En abril, durante un programa en La Revuelta, de David Broncano, el madrileño emitió una frase que lo cambió todo. Fue una de las últimas veces que Iglesias hizo una posible mención a su vida íntima: "Soy muy pasional, lo reconozco". En el pasado, llegó a confesar que estaría "eternamente enamorado" de la actriz, después de trabajar mano a mano en Velvet.