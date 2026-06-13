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Sadie, farmacéutica, se jubila después de 75 años tras el mostrador: "No será lo mismo sin ella"
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Sadie, farmacéutica, se jubila después de 75 años tras el mostrador: "No será lo mismo sin ella"

La mujer ha sido testigo de la vida de varias generaciones de familia.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Farmacéutica abriendo un cajón lleno de fármacosGetty Images

Hay personas que no solo trabajan en un lugar, sino que acaban formando parte de su historia. Su presencia se vuelve rutina, recuerdo y referencia para un barrio entero. Cuando se van, no se cierra solo una etapa profesional, sino que también se mueve algo en la vida cotidiana de quienes durante años las saludaron al cruzar la puerta. Este es el caso de Sadie Jefferson, una de esas figuras que dejan huella sin proponérselo.

Tras más de siete décadas atendiendo a vecinos y visitantes en la farmacia Gordons Chemist de Main Street, en Portrush (Irlanda del Norte), Sadie ha decidido colgar la bata y poner fin a una trayectoria difícil de igualar. Comenzó a trabajar en el establecimiento en 1951, con apenas 15 años, cuando este se llamaba JGW Boggs Medical Hall. Desde entonces ha sido testigo de la transformación del negocio, de los cambios en la profesión farmacéutica y, sobre todo, de la vida de varias generaciones de familias que crecieron pasando por su mostrador.

"Conocí a muchos farmacéuticos maravillosos a lo largo de los años, pero para mí siempre fue la gente; algunas de las familias de este pueblo que conozco abarcan cuatro generaciones", asegura Sadie en declaraciones recogidas por la BBC. La mujer admitió que jubilarse después de tantos años le resultaba bastante extraño, pero dijo que había disfrutado muchísimo cada minuto que pasó en la tienda.

Un trabajo más artesanal

La propia Sadie ha explicado que aquel primer empleo fue casi una casualidad: vio un anuncio, su hermana le animó a presentar una solicitud y se acabó quedando. Recuerda que en aquellos años participaba en la dispensación de medicamentos cuando muchas preparaciones se hacían prácticamente desde cero y las recetas podían llegar en latín. Con el tiempo, la farmacia cambió, pero también lo hizo la manera en que el barrio veía a esta farmacéutica: como una mujer cercana, siempre dispuesta a ayudar.

Sadie cree que la razón por la que permaneció tanto tiempo fue por la gente con la que trabajaba y por los muchos clientes encantadores con los que hablaba con frecuencia. "Conozco a muchos de ellos desde que nacieron, y ahora algunos también se están jubilando", comentó. También recuerda haber echado una mano de forma altruista a vecinos recién llegados que todavía no dominaban el inglés.

Una figura histórica en la farmacia

Más allá del mostrador, Sadie también dejó huella fuera de la farmacia. "Todo el mundo quiere venir a saludar a Sadie", asegura Robert Gordon, fundador y propietario de Gordons Chemist. "Aunque no necesiten nada, Sadie parece tener una gran cantidad de seguidores que no ha dejado de crecer con los años”, añade, destacando el carácter amable de su empleada más longeva. No en vano, para muchos vecinos su presencia se había convertido en una parte más de la vida cotidiana del pueblo.

Aunque ahora comienza una nueva etapa en la que planea dedicar más tiempo a la jardinería, al patrimonio local y a disfrutar de sus amistades, su ausencia ya se nota entre quienes compartieron con ella tantos años de trabajo y conversaciones. "La calle principal no será la misma sin Sadie", reconoce Kathryn Dobbin, gerente interina de la farmacia Gordons Portrush, quien aseguró que fue un "enorme honor" haber tenido a Sadie Jefferson como compañera durante más de seis años. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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