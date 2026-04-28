El motivo por el que se celebra el Día de la Madre en España

El Día de la Madre se celebra este domingo, 3 de mayo. Muchas familias se reunirán ese día, teniendo a las madres como protagonistas, y repartiendo regalos y detalles en una jornada tan especial.

Esta celebración siempre tiene lugar el primer domingo de mayo. No existe un motivo religioso o concreto para ello, como ocurre en otras ocasiones. Seguramente sea por inspiración en el Día de la Madre de Estados Unidos, que está estipulado el segundo domingo de mayo.

Si vas a organizar un plan especial este domingo por el Día de la Madre, quizás te preguntas cuál es el motivo histórico de su celebración o desde cuándo se conmemora en España, ya que su origen es en Estados Unidos.

La Biblioteca Nacional de España ofrece una explicación bastante certera que te ayudará a saber por qué celebras el Día de la Madre este domingo y cuál fue la fecha en la que empezó a hacerse en nuestro país.

Desde cuándo se celebra el Día de la Madre en España

El primer antecedente del Día de la Madre en España se remonta al 4 de octubre de 1926. Es en esta fecha cuando se celebra por primera vez en Madrid de manera no oficial.

La iniciativa fue propuesta del funcionario de Correos y poeta Julio Menéndez García, que tuvo la idea de regalar flores a las madres en esta jornada.

"Un poeta levantino, Julio Menéndez García, ha tenido la feliz iniciativa de que en España y en las naciones de habla española se consagre un día a enaltecer el amor a la madre. La implantación de El Día de la Madre es algo tierno y simpático, que merece ser acogido por Gobiernos, Prensa y opinión al envolver el más alto tributo a la mujer en su más augusta representación", publicaba el diario La Libertad en su edición del 25 de octubre de 1925.

No fue hasta 1936 cuando una localidad española apostó por su oficialidad. El municipio de Breña Baja (La Palma, Canarias) fue el primero en instaurar oficialmente el Día de la Madre en España, colocándolo el tercer domingo de mayo.

Después de la Guerra Civil, el Día de la Madre pasó al 8 de diciembre, coincidiendo con la Inmaculada Concepción, debido a la influencia de la Iglesia Católica en la dictadura franquista.

En 1965 ya se instauró en la fecha actual, es decir, el primer domingo de mayo. Desde entonces no se ha cambiado. Al fin y al cabo, que sea en domingo favorece que las familias puedan reunirse, y la primavera suele ofrecer ese toque de buen tiempo con temperaturas agradables.

¿Por qué se celebra el Día de la Madre?

La Biblioteca Nacional de España también ofrece una respuesta a esta pregunta. El origen del Día de la Madre tuvo un motivo educativo y social: fomentar que los niños respetasen a sus madres, a las madres de los demás y a las mujeres en general.

Por lo tanto, no fue una conmemoración que empujase al consumo o a la fiesta, sino que pretendía promover valores de respeto y cariño.

En aquella primera jornada acontecida en 1926, se repartieron flores a los niños para que las regalasen a sus madres, algo que muchos mantienen a día de hoy.

Además, Julio Menéndez publicó un manifiesto en la revista La Unión Ilustrada detallando los motivos por los que pedía la existencia de esta jornada: "Hay un amor en la vida que supera a todos los amores: el amor de la madre. Rindámosle culto especialísimo implantando el Día de la Madre en nuestras naciones, y celebrando tan hermosa fiesta con todo el fervor de nuestro corazón".

Como puedes comprobar, aunque el Día de la Madre haya ido evolucionando con el paso de los años, parte del espíritu original se mantiene.