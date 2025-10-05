Un nuevo estudio pone de relieve los estragos en restauración que ha sufrido este destino turístico español por excelencia

Un informe de la empresa Delectatech, centrado en la temporada estival de 2025, ha señalado que los bares y restaurantes de Baleares han sido los más afectados por la disminución de clientela en comparación con otras regiones de España. Según los datos proporcionados, el Archipiélago ha experimentado una caída del 4,2 % en la ocupación de sus establecimientos en los meses de verano, una tendencia que parece estar vinculada a los constantes aumentos en los precios en los últimos años.

El informe destaca que, mientras otras regiones como Andalucía y Castilla La Mancha han visto un aumento en la clientela debido a una política de precios más accesibles, Baleares, que históricamente ha sido un destino de alta demanda, está viendo cómo una parte de sus turistas se decanta por opciones más económicas, tal y como recoge Última Hora.

Cantabria y el País Vasco también presentan caídas, aunque menos pronunciadas que las de las Islas Baleares. En el otro lado de la balanza, regiones como Extremadura y Andalucía han registrado incrementos en su volumen de clientes, lo que confirma la relación entre precios más bajos y mayor afluencia.

A pesar de la caída en la ocupación, Baleares sigue figurando entre las comunidades con mayor volumen de negocio en el sector de la restauración, con una ocupación que oscila entre el 36 % y el 42 %. Sin embargo, la restauración en la región no ha sido la que más ha subido los precios en esta temporada.

Por otro lado, los datos también muestran un cambio en las preferencias de los consumidores. Productos como pizzas, helados, smoothies y opciones de desayuno o brunch están ganando terreno, mientras que platos tradicionales como carnes selectas y mariscos han perdido popularidad.

La patronal hotelera de Mallorca ha advertido sobre las diferencias de ingresos entre los hoteles y el resto de la oferta complementaria, particularmente el sector de la restauración, y ha pedido a los comerciantes mejorar la calidad del servicio para justificar posibles aumentos de precios y costes.