Una serpiente de cascabel causa estragos en una escuela: suministraron 44 viales de antiveneno pese a ser una serpiente de peligro bajo

Un niño de cinco años sigue en el hospital después de haber sido mordido por una serpiente de cascabel el pasado viernes en la Escuela Primaria Gerald Ford, ubicada en Indian Wells, tal y como relata un medio local. La mordedura fue causada por una víbora del desierto de Colorado, una especie venenosa que habita en el desierto de Sonora, al sur de California.

Emily Taylor, profesora de biología en la Universidad Cal Poly, destacó al mismo medio citado, que las serpientes de cascabel, aunque venenosas, no son de las más letales en su categoría. "Afortunadamente, el tratamiento adecuado puede llevar a buenos resultados, pero nadie desea enfrentar este tipo de accidente", comentó Taylor.

Por su parte, los equipos de seguridad locales son conscientes del riesgo que representan estas serpientes para la población del Valle de Coachella. Mitch Spike, director de seguridad de una comunidad cerrada, informó que su personal recibe capacitación constante para manejar reptiles, lo que ha sido vital en varias ocasiones durante el verano. "Nos hemos encontrado con bastantes serpientes de cascabel, y aunque no todas son venenosas, la mayoría sí lo son", explicó Spike.

Según los expertos, los avistamientos de serpientes serán más comunes en octubre debido a sus ciclos de actividad. Taylor explicó que las serpientes de cascabel son "bimodales", lo que significa que son más activas en primavera y otoño, mientras que durante los meses de invierno y verano, se vuelven menos activas. En invierno, suelen entrar en un estado similar a la hibernación, y en verano, el calor del desierto las obliga a permanecer inactivas durante el día.

Los expertos recomiendan a los residentes, especialmente a aquellos que viven cerca de áreas que limitan con el desierto, que mantengan sus patios limpios y libres de escombros donde las serpientes puedan refugiarse. Además, dado que las serpientes de cascabel a menudo buscan zonas húmedas para hidratarse, es fundamental tener precaución cerca de áreas con agua. También se aconseja a las personas que trabajen en el jardín o caminen entre arbustos altos que estén alertas y cuiden donde colocan las manos y los pies.