La cuesta de enero no existe para Elon Musk: en lo que va de año ya ha ganado 70.000 millones

La cuesta de enero no existe para Elon Musk. Mientras la mayoría de la población mundial se ve obligada a ajustar sus presupuestos e intenta recomponer sus maltrechas cuentas bancarias después de Navidad, el fundador de Tesla y SpaceX ha sumado en apenas tres semanas de lo que va de este 2026 cerca de 70.000 millones de euros a su patrimonio. Un fulgurante arranque de año para el propietario de 'X' que, con muchísima diferencia, ha sido el multimillonario que más ha ganado de todas las grandes fortunas del planeta.

Según los datos que ha recogido Business Insider, desde el pasado 1 de enero, las cuatro mayores fortunas del mundo -el mismo Elon Musk, Larry Page y Sergey Brin (Alphabet) y Jeff Bezos (Amazon)- han incrementado sus patrimonios en unos 100.000 millones de dólares, alrededor de 92.000 millones de euros. Una cifra que supera el valor en bolsa de empresas como Nike, de la plataforma de inversión Robinhood o de la logística UPS.

Si se miran con lupa esos resultados, se puede ver como Elon Musk es el multimillonario que se ha embolsado la mayor parte de este botín. Tanto, que su patrimonio neto se ha incrementado hasta los 690.000 millones de dólares (635.000 millones de euros), de acuerdo con la clasificación de las grandes fortunas mundiales que elabora Bloomberg.

Por qué ha crecido la fortuna de Elon Musk

El aumento de la fortuna de Elon Musk se explica, en buena medida, por su participación en xAI, la empresa que desarrolla Grok, el asistente de inteligencia artificial de 'X', y que a principios de enero alcanzó una valoración que se aproximaba a los 250.000 millones de dólares, unos 230.000 millones de euros, lo que ha convertido esta compañía en uno de los principales motores de su riqueza en este inicio de año.

El comportamiento que ha tenido Tesla en bolsa también ha contribuido al incremento de su patrimonio. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos subieron un 4% en una sola sesión después de las últimas actualizaciones sobre sus proyectos de robotaxis y los robots humanoides Optimus. Un movimiento que ha añadido cerca de 13.000 millones de dólares (casi 12.000 millones de euros) a la fortuna de Elon Musk en un solo día.

El buen arranque de este ejercicio también ha impulsado las fortunas de otros grandes nombres del sector tecnológico. Desde que empezó el año, Larry Page y Sergey Brin han ganado en torno a 13.000 millones de dólares cada uno, unos 12.000 millones de euros, gracias al repunte bursátil de Alphabet, matriz de Google, alimentado por las expectativas generadas en torno a su modelo de inteligencia artificial Gemini. Ambos patrimonios han superado respectivamente los 283.000 millones de dólares (260.000 millones de euros) y los 263.000 millones de dólares (242.000 millones de euros).

Jeff Bezos completa este grupo de beneficiados. Su fortuna ha crecido en torno a 3.000 millones de dólares (unos 2.800 millones de euros) en lo que va de año, hasta situarse en los 257.000 millones de dólares (alrededor de 236.000 millones de euros).

Otros magnates tecnológicos no han corrido la misma suerte que Elon Musk. La caída de cerca del 9% en bolsa de Oracle ha restado unos 16.000 millones de dólares (cerca de 15.000 millones de euros) al patrimonio de su cofundador y CEO, Larry Ellison. De forma similar, la bajada del 7% de las acciones del gigante Microsoft ha reducido la fortuna de Steve Ballmer en unos 11.000 millones de dólares (más de 10.000 millones de euros).

Este inicio de ejercicio prolonga, en todo caso, una tendencia ya visible el año pasado. En 2025, las diez mayores fortunas del mundo incrementaron su patrimonio en casi 535.000 millones de euros, hasta superar los 2,3 billones, una cifra equivalente al valor de mercado de Amazon. Elon Musk lideró entonces las ganancias, con una subida de 172.000 millones de euros, apoyado en la subida bursátil de Tesla y en la revalorización de SpaceX, cuyo valor pasó, en apenas un año, de 322.000 millones de euros a cerca de 736.000 millones.