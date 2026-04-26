Elon Musk se prestó 500 millones de dólares a sí mismo desde SpaceX con intereses de entre el 1% y el 3% cuando los bancos cobraban cinco veces más a clientes de máxima

Una investigación llevada a cabo por el diario estadounidense The New York Times revela que el reconocido empresario, Elon Musk, se prestó miles de millones de dólares a sí mismo. El magnate realizó dichas operaciones gracias a su empresa, SpaceX, líder en el sector aeroespacial e internet satelital gracias a su servicio denominado Starlink.

Con un valor que supera el billón de dólares, la compañía es la joya de la corona del grupo empresarial bajo la administración de Musk. El cual le ha permitido poseer una enorme influencia geopolítica. El hombre de 54 años ha elogiado constantemente a SpaceX como algo ‘increíble’ y como la 'expansión de la conciencia a las estrellas'.

El autopréstamo de Musk

En primera instancia, concretamente en enero del 2018, Musk tomó a préstamo 100 millones de dólares de dicha empresa. Con el pasar del tiempo, los adelantos fueron incrementando hasta llegar a los 500 millones de dólares.

Lo más llamativo es que las condiciones estipuladas de estas operaciones eran significativamente más bajas que las que ofrecían la mayoría de los bancos, con un tipo de interés que oscilaba entre menos del 1 % y casi el 3 %, según documentos internos de SpaceX obtenidos por el medio noreamericano.

Cabe mencionar que este tipo de movimientos financieros solamente se pudieron llevar a cabo al tratarse de una empresa privada, ya que en las entidades públicas ello no está permitido.

Además, The Times asegura que el multimillonario no solo obtuvo préstamos de SpaceX para sí mismo, sino que también recurrió a la empresa para rescatar al menos tres negocios que afrontaban dificultades económicas. De esta manera, el empresario de origen sudafricano le inyectó capital a empresas tales como Tesla, Solae City, entre otras para generar liquidez.

“Se trata de transacciones con conflicto de intereses”, declara Ann Lipton, docente de derecho en la Universidad de Colorado Boulder. “Tales conflictos son un riesgo inherente a invertir en alguien que dirige varias empresas”, concluye la académica.