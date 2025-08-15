Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El tráfico de trenes entre Madrid y Galicia estará suspendido, al menos, durante "la primera mitad del sábado"
Sociedad

Sociedad

El tráfico de trenes entre Madrid y Galicia estará suspendido, al menos, durante "la primera mitad del sábado"

"La evolución de los incendios en Ourense pone en riesgo la operativa ferroviaria, con fuego cercano a vías y túneles, según el 112 de Galicia", ha explicado Adif.

Redacción HuffPost
Un tren AVE en Ciudad RealEFE

El gestor ferroviario Adif ha informado este viernes por la noche que la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia permanecerá interrumpida, "al menos, durante la primera mitad del sábado", debido a los incendios que afectan a la comunidad gallega. La decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal ferroviario.

Según ha explicado Adif en X, "la evolución de los incendios en Ourense pone en riesgo la operativa ferroviaria, con fuego cercano a vías y túneles, según el 112 de Galicia". La compañía subraya que la prioridad es mantener las rutas completamente seguras antes de reanudar el servicio.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya había advertido previamente de que "todo apunta" a que la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid "tampoco estará en servicio" el sábado 16 de agosto.

"La proximidad de los incendios a las vías y túneles impiden que protección civil autorice la operativa prevista", ha reiterado, recomendando a los usuarios que "estén atentos a la información que Adif y Renfe vayan proporcionando".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Redacción HuffPost