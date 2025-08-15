El tráfico de trenes entre Madrid y Galicia estará suspendido, al menos, durante "la primera mitad del sábado"

El gestor ferroviario Adif ha informado este viernes por la noche que la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia permanecerá interrumpida, "al menos, durante la primera mitad del sábado", debido a los incendios que afectan a la comunidad gallega. La decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal ferroviario.

Según ha explicado Adif en X, "la evolución de los incendios en Ourense pone en riesgo la operativa ferroviaria, con fuego cercano a vías y túneles, según el 112 de Galicia". La compañía subraya que la prioridad es mantener las rutas completamente seguras antes de reanudar el servicio.

⚠️La evolución de los incendios en Ourense pone en riesgo la operativa ferroviaria, con fuego cercano a vías y túneles, según el @112Galicia.



🚫 Por eso, la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida, al menos, durante las primera mitad del sábado. — INFOAdif (@InfoAdif) August 15, 2025

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya había advertido previamente de que "todo apunta" a que la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid "tampoco estará en servicio" el sábado 16 de agosto.

"La proximidad de los incendios a las vías y túneles impiden que protección civil autorice la operativa prevista", ha reiterado, recomendando a los usuarios que "estén atentos a la información que Adif y Renfe vayan proporcionando".