El tren más lujoso de Renfe cambiará de itinerario en 2026 e incluirá paradas en Madrid, Extremadura y Castilla La-Mancha

En el amplio mundo del transporte, los trenes suelen pasar desapercibidos para muchos, aunque cuentan con una fiel comunidad de entusiastas. Subir a un tren no es solo moverse de un lugar a otro: es toda una vivencia que evoca nostalgia y permite contemplar el paisaje al ritmo sosegado de las vías. Puede que no sea el transporte más veloz ni el más vanguardista, pero deja una marca imposible de negar.

En este sentido, España ha consolidado su lugar en el mapa turístico de lujo con una joya sobre raíles con mucha historia a sus espaldas: el tren Al-Ándalus. Nacido en 1929 como vagones destinados a la monarquía británica para sus viajes veraniegos entre Calais y la Costa Azul, en 1939 el tren fue adquirido por Ferrocarriles Españoles, y en 1941 finalmente pasó a Renfe, para dedicarse a servicios de largo recorrido.

En los primeros años de la década de 1980 el tren fue sometido a una exhaustiva restauración: en 1982 recibió el nombre de Al-Ándalus Expreso y, tras una inversión centrada en recuperar su estética de la Belle Époque, inspirada en clásicos como el Orient Express, realizó su primer viaje cultural por Andalucía en 1983. De ahí nace su itinerario más conocido, la ‘Ruta Andaluza’: Sevilla, Jerez, Cádiz, Ronda, Córdoba, Úbeda, Baeza, Granada y Málaga.

Una nueva ruta

Ahora, Renfe ha anunciado un cambio de itinerario para el emblemático Al-Ándalus: se conectará Madrid con Sevilla, atravesando puntos destacados de Castilla-La Mancha y Extremadura. Concretamente, esto será posible a partir de 2026 y se hará parada en las siguientes localidades: Madrid, Aranjuez, Toledo, Alcázar de San Juan, Mérida, Cáceres, Jerez de la Frontera, Cádiz, Córdoba y Sevilla.

El viaje completo mantiene su carácter de circuito de lujo, con una travesía estándar que tiene una duración de 7 días y 6 noches e incluye alojamiento a bordo, excursiones guiadas, visitas culturales, alta gastronomía y servicios exclusivos en un ambiente que evoca la Belle Époque. Renfe ha comunicado que los paquetes oscilan, según camarote y servicios incluidos, entre aproximadamente 10.000 y 14.300 euros por persona para la experiencia completa.

El Al-Ándalus está formado por 14 vagones con capacidad para 64 pasajeros, combinando coches-suite y coches cama. Entre sus espacios comunes figuran varios vagones restaurantes, cocina, bar y salón de juegos. Todas las zonas del tren están comunicadas interiormente, permitiendo el libre tránsito de los viajeros y un servicio continuo de tripulación, con jefe de expedición y guías acompañantes.

A su vez, el tren incluye varias excursiones programadas que permiten visitar y conocer en persona bienes culturales de primer orden en cada región por las que transita la nueva ruta. Con este itinerario, Renfe pretende ampliar la propuesta cultural y turística del Al-Ándalus, acercando su experiencia a pasajeros interesados en combinar patrimonio, gastronomía y lujo ferroviario desde y hacia la capital.