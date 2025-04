El vecino le roba el aparcamiento todos los días y la mujer idea la venganza perfecta: "No me lo había pasado tan bien en mi vida"

Un vecino le estaba robando el aparcamiento todos los días y una mujer decidió idear una venganza que es casi perfecta para poner fin a esta situación: "No me lo había pasado tan bien en mi vida".

Según han contado en Reddit, la protagonista decidió tomarse la justicia por su mano, pero de una forma totalmente novedosa, al ver que no era la primera vez que lo había sufrido.

Al encontrarse el coche aparcado en el patio de la asociación de viviendas, después de que se disculpara por primera vez. Pero el acto se terminó repitiendo y no podía más: "Esta vez no le dije nada".

"En lugar de eso, conduje mi coche directamente detrás de él. 'No bloqueé completamente la salida, pero lo suficientemente cerca como para que tuviera que hacer un giro de 17 puntos realmente difícil para escapar", ha contado.

El hombre tuvo que estar varios minutos haciendo maniobras hasta salir del estrecho espacio. La mujer no dudó en disfrutar del momento desde su ventana: "Me lo he pasado genial en mi vida".

