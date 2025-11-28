Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Marlenè, abuela de 63 años, sobre el cuidado de los nietos: "No sacrifico mis fines de semana para eso"
Sociedad
Sociedad

Marlenè, abuela de 63 años, sobre el cuidado de los nietos: "No sacrifico mis fines de semana para eso"

Tiene cinco nietos.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Primer plano de un bebé sosteniendo las manos de su abuela
Primer plano de un bebé sosteniendo las manos de su abuelaGetty Images

La presión social sobre los abuelos para que ejerzan de cuidadores habituales es cada vez más frecuente, una expectativa que parece haberse normalizado en muchas familias, donde se da por hecho que, tras criar a sus propios hijos, deben volver a asumir un rol similar.

Marlène ––nombre ficticio––, una mujer de 63 años y abuela de cinco nietos, ha decidido hablar abiertamente sobre unos límites que muchos no se atreven a expresar: no quiere, ni puede, dedicar su vida a cuidar a los pequeños de la familia. Y lo dice sin tapujos: “Yo también me estoy haciendo mayor. Ya no me apetece cuidar de los nietos a esta edad.”

“No voy a sacrificar mis fines de semana”

En una conversación con la revista Linda, Marlène explica que incluso antes de convertirse en abuela dejó claras sus condiciones. No porque no quisiera a sus futuros nietos, sino porque veía de cerca los efectos que esa responsabilidad tenía en otros abuelos.

Cuenta el caso de una conocida que, semana tras semana, dedicaba todo su tiempo libre al cuidado de su nieta mientras su hija salía de fiesta o se iba al pub. “Yo no iba a hacer eso de ninguna manera. Se lo he dejado muy claro a mis hijos".

Cinco nietos y una vida propia

Marlène se convirtió en abuela joven y hoy tiene cinco nietos, pero asegura que eso no la obliga a renunciar a su propio tiempo. “Tengo mi tiempo libre. Y con todo respeto: me estoy haciendo mayor y ya no me apetece cuidar a mis nietos a esta edad . Nuestros hijos también iban a la guardería. Si eso no funciona, siempre se puede buscar otra solución".

Su familia comprende su postura porque también han visto a personas de su entorno agotarse por asumir demasiadas responsabilidades. Marlène ha aprendido a gestionar su tiempo con claridad y honestidad.

Pese a sus límites, disfruta de momentos especiales con ellos: “El mayor tiene doce años; con él puedo ir al teatro o hacer planes divertidos.” También les permite quedarse a dormir en su casa, pero siempre bajo sus reglas: “En casa puedes hacer lo que quieras, pero aquí no quiero la casa patas arriba. Una tarde está bien, pero al final del día acabas agotada, y no necesito eso cada semana.”

“No quiero ser vivida por otros”

Aunque para algunos de su entorno su decisión resulta incomprensible, Marlène lo tiene claro: “Los que lo hacen con gusto no lo entienden. Y me parece perfecto, pero yo no sacrifico mis fines de semana por eso".

Tras una vida de trabajo, ella y su pareja han elegido una jubilación tranquila, sin tener que asumir tareas adicionales. “Solo cuidamos en emergencias. Cuando nació el tercero, nos ocupamos de los otros dos. O si realmente quieren salir una noche. Eso pasa unas cuatro veces al año.” Fuera de esas situaciones, su papel es más emocional que logístico, disfrutar de sus nietos sin obligaciones impuestas.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 