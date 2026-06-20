Armengol no será candidata a liderar el PSOE balear: "Creo que es lo mejor que podemos hacer"

Armengol abandonará la política en Baleares. La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha anunciado que no se presentará al próximo proceso de primarias del partido, por lo que tampoco será candidata a las elecciones autonómicas de Baleares, comunidad en la que ha gobernado ocho años.

"Lo hago por una responsabilidad enorme con el momento que vivimos, creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos", ha señalado la mallorquina en un acto celebrado este sábado en Palma, donde también ha expresado su intención de encabezar la lista que el partido presente a las elecciones al Congreso.

"Esa la decisión que tomamos con fuerza, con ganas, con utopía, con sueños, En 2027 volveremos a gobernar esta comunidad autónoma", ha afirmado la socialista. "Las elecciones se ganan contagiando ilusión y diciendo que sí, que tenemos ganas de gobernar esta tierra. Queremos trasladar esta fuerza, ilusión y esperanza con propuestas serias y rigurosas, con gente seria y fiable", ha agregado.

Una de las figuras que podría sustituir a Armengol en el número uno de la lista autonómica, quien lleva catorce años como secretaria general del partido en las Islas Baleares, sería Rosario Sánchez, la secretaria de Estado de Turismo, aunque la decisión la tendrán los afiliados en el próximo mes de julio, según han asegurado fuentes socialistas a EFE.