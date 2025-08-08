Encuentran en horas el cuerpo de un excursionista desaparecido hace 10 meses gracias a una poderosa tecnología

Los rescates de montaña son una constante durante todas las épocas del año. En el Pirineo oscense, el primer fin de semana de agosto se saldó con 17 intervenciones por parte del grupos de rescate de la Guardia Civil de Huesca. Si bien algunas son sencillas y no hay que lamentar infortunios, otras requieren incluso de meses hasta que, lamentablemente, se consigue encontrar el cuerpo.

El médico italiano de 66 años, Nicola Ivaldo, desapareció el pasado 15 de septiembre de 2024 después de comenzar una aventura en el Monte Viso, en los Alpes italianos, y 10 meses después se ha conseguido dar con su cuerpo gracias a la Inteligencia Artificial.

Tal y como informa el diario italiano Le Republica y recoge Le Parisien, fueron solo necesarias una cuantas horas para hallar el punto donde se encontraba el excursionista. Para ello, el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y Espeleológico italiano desplegó dos drones y los pilotos consiguieron capturar 2.500 imágenes el pasado 29 de julio de 183 hectáreas de zonas de difícil acceso.

Es en ese momento, cuando todas las imágenes capturadas durante 5 horas se pasaron por un software, la IA permitió identificar el casco rojo que portaba Ivaldo en el momento de su desaparición, el cual contrastaba con el resto del paisaje: "Nos despertamos a las 4 de la mañana para llegar a un punto muy alejado pero con buena visibilidad del canal donde se habían detectado los píxeles rojos, y utilizamos el dron para ver si efectivamente se trataba del casco", aseveró Saverio Isola, uno de los pilotos de la operación.

Efectivamente, se trataba del cuerpo del médico, que se hallaba a 3150 metros de altitud. Tras la realización de las fotos y las mediciones requeridas, el pasado 31 de julio, en coordinación con el centro de coordinación de salvamento, el helicóptero de bomberos rescató los restos de Ivaldo para realizar las debidas operaciones de recuperación y forenses. "Sin tecnología, esta misión habría sido imposible", remarca Isola.