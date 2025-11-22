Encuentran sin vida al pastor desaparecido el pasado jueves en las campas de Urbia (Guipúzcoa)

Los Servicios de Emergencias han localizado minutos antes de la once de la mañana de este sábado el cuerpo sin vida del pastor, de 77 años de edad, desaparecido el pasado jueves en la zona de las campas de Urbia, en Guipúzcoa.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el finado ha sido localizado por los Servicios de Emergencias en las cercanías del lugar donde fue encontrado su perro ayer por la tarde, en los alrededores del monte Artzanburu.

--Noticia de última hora. En ampliación--