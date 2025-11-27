ENCUESTA: ¿Verías bien una mili voluntaria en España como la que plantea Macron? 

"Necesitamos la movilización de la nación para defenderse, no contra tal o cual enemigo, sino para estar preparada y para ser respetada", ha defendido este jueves el presidente francés, Emmanuel Macron, al anunciar la creación de una mili voluntaria en el país galo, principalmente por la amenaza rusa.

Este servicio militar voluntario tendrá una duración de 10 meses y comenzaría a partir del próximo verano para jóvenes entre 18 y 19 años. Sólo participarán en misiones en territorio nacional, ha puntualizado. que solo servirán en misiones en el territorio nacional.

Estiman que en un primer momento se incorporen 3.000 jóvenes, pero esperan "en función de la amenaza", hasta 50.000 en 2035.

Este anuncio se ha producido casi a la vez que en España el CIS ha publicado una encuesta sobre miedos e incertidumbres de los españoles según la cual dos de cada tres encuestados ha pensado alguna vez que España podría verse involucrada en una guerra en los próximos años. De ellos, un 57 % cree que Rusia sería el país contra el que España entraría en conflicto.

