Francia se prepara ante las "amenazas crecientes" e instaura una mili voluntaria
Los voluntarios podrán inscribirse durante 10 meses y "solo servirán en territorio francés". No es el único país que ha optado por tomar esta medida.

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante una visita militar conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer, al centro MARCOM, centro de comando marítimo en Northwood, el 10 de julio de 2025 en Londres, Inglaterra.
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante una visita militar conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer, al centro MARCOM, centro de comando marítimo en Northwood, el 10 de julio de 2025 en Londres, Inglaterra.LEON NEAL-GETTY IMAGES

El dirigente francés Emmanuel Macron ha anunciado lo que llevaba meses especulándose: la instauración de una mili voluntaria en Francia. Según ha podido argumentar el francés, la medida llega en respuesta a las "amenazas crecientes", así como al "deseo de compromiso" de los jóvenes. 

El anuncio lo ha realizado precisamente en la base del Ejército de Tierra en Varces, cerca de Grenoble, durante una visita a la 27ª Brigada de Infantería de Montaña. La medida, según el general Pierre Schill, jefe de personal del Ejército de Tierra, busca "adquirir la masa necesaria" para las fuerzas armadas en el posible estallido de un conflicto. "El miedo no evita el peligro. La única manera de evitarlo es preparándose para ello", ha señalado por su parte Macron.

El servicio militar voluntario, que será para mayores de 18 años, comenzará "este próximo verano" y ofrecerá una paga de 900 a 1.000 euros mensuales (menos del salario mínimo interprofesional de Francia, lo que ha generado críticas). Los voluntarios podrán inscribirse durante 10 meses y "solo servirán en territorio francés". El Gobierno espera poder captar a al menos 10.000 jóvenes para 2030, 50.000 para 2035.

Francia no es el único país que opta por esta vía. Alemania también contará con un servicio militar voluntario, con una paga de 2.600 euros al mes y una subvención para conseguir el permiso de conducir. También Bélgica está meditando seguir este camino.  La medida parece agradar además a los propios franceses, pues un 86% manifestó su deseo de retorno, según una encuesta realizada por Ipsos-CESI Escuela de Ingenieros y publicada en marzo por Le Parisien.

