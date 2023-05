Enrique Ponce cuenta dos años después la verdad de su repentina retirada de los ruedos

Nadie que siguiera la temporada taurina podía imaginarlo. Enrique Ponce, una de las grandes figuras de la historia del toreo, anunciaba de golpe y porrazo su retirada de los ruedos. Fue en junio de 2021, después de una tarde triunfal en León. Después de infinidad de éxitos en un historial legendario. Y hasta hoy.

Pasados casi dos años el torero valenciano ha pasado por El Hormiguero (Antena 3) para hablar de su relación con la joven influencer Ana Soria. Ambos han explicado los pormenores de su pareja, de las dificultades y la presión a la que se han visto sometidos y de cómo es su vida hoy.

Ponce vive alejado de los ruedos y, aunque confiesa que ha tenido "ofertas" para reaparecer, "ahora mismo no pienso en torear". De hecho, ha confesado que "necesitaba parar".

La decisión se produjo en la tarde-noche del 28 de junio, tras la última de su inmensa lista de tardes triunfales. Metido en un periodo de fuerte actividad de ferias en esas fechas, Ponce compartió tarde con Ana Soria e incluso su 'suegro', al que brindó un toro de triunfo en León. Al terminar la corrida, la pareja habló para despedirse: Ponce iba a seguir camino para torear en Burgos y Ana se marchaba a Almería por asuntos propios.

Pero entonces, Ponce dijo basta. Y este lunes se ha confesado ante Pablo Motos: "Han podido culpar a Ana de mi retirada y para nada, siempre me ha apoyado". El maestro de Chiva ha que la temporada de 2020 fue muy dura por el covid y la idea ya le venía rondando.

"Yo 2020 la eché para adelante, porque en un principio no iba a haber toros por la falta de aforos y yo pensé que eso no iba a ser bueno para el toreo. Me dije 'aquí hay que hacer algo' y si va menos gente, que entren los que sean y yo di la cara en una temporada en la que toreabas sin saber lo que ibas a ganar. No era lo importante, pero yo quería que la gente viera toros. Era una suerte de tributo que yo le debía al toreo", ha explicado.

Han podido culpar a Ana de mi retirada y para nada, siempre me ha apoyado [...] Tenía la necesidad de parar y estar tranquilo, esa tranquilidad que no he tenido nunca... y hasta hoy Enrique Ponce

"Pero en 2021 ya lo llevaba rumiando: eran muchos viajes, muchos hoteles, muchos festejos... Fui a Alicante, a León... ella venía conmigo y luego me tocaba Burgos. En León se dio muy bien, le brindé un toro a su padre y triunfé, pero a los dos días toreaba en Burgos. Ella me dijo que se iba a Almería y yo le dije 'que me voy contigo'".

La frase impactó a su novia. "Me dijo, 'pero qué dices, que tienes que torear en Burgos¡ y yo contesté que no toreo más, que ni toreo en Burgos ni voy a torear más... Tenía la necesidad de parar y estar tranquilo, esa tranquilidad que no he tenido nunca... y hasta hoy".

Casi dos largos años despues, "no echo de menos ese miedo, al revés, lo que noto es un alivio". "Pasé por Las Ventas ahora en San Isidro y pensaba 'ufff, si tuviera que torear mañana...".

Por ello, ha dejado claro que "ahora mismo no pienso en volver a torear y es algo que no he hablado nunca desde que dejé de torear". Eso sí, no descarta un futuro regreso. "No cierro la puerta, he tenido ofertas para volver, pero estoy muy tranquilo. Sé que no lo haría en una temporada convencional de 50-60 corridas. Mi única duda, por haberme ido así, igual hacer 10 corridas en plazas puntuales es algo que me ronda y no descarto", ha rematado.