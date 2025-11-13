Es noticia en China lo que hace Letizia en plena calle: lo comparte la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores

Los reyes de España llevan desde el pasado martes en China en el que es su primer viaje de Estado al país asiático. Felipe VI se convierte así en el primer monarca europeo que pisa suelo chino en los últimos siete años, algo que tiene que ver con el intento del Gobierno de ampliar horizontes comerciales a cuenta de la mala relación de la Estados Unidos de Trump con Europa a cuenta de los aranceles.

Como siempre que coinciden dos culturas opuestas, los ojos de todos los expertos en monarquía están puestos en cualquier detalle que se salga un poco de lo común. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ha compartido un vídeo de la reina Letizia por las calles de Chengdu que está dando mucho juego en redes sociales.

"Una sorpresa real en Chengdu: la reina de España se cruzó con una pareja de recién casados en plena sesión de fotos de boda. Sonrisas, bendiciones y un momento que nunca olvidarán", ha escrito en la red social de Elon Musk Mao Ning.

En el vídeo, los afortunados se muestran agradecidos por el encuentro con la reina y desean a los reyes de España una buena visita por China. Ese mismo día, la reina Letizia inauguraba su agenda paralela durante el viaje de Estado a China presidiendo el acto con el que se rindió homenaje al poeta Antonio Machado con motivo del 150 aniversario de su nacimiento organizado por el Instituto Cervantes.

El Parque Wangjianglou, donde se reúnen más de 500 especies de bambú y donde según la tradición residió la poeta Xue Tao, una de las más importantes de la literatura china, fue el marco elegido para el evento, según ha contado la agencia Europa Press.

En el mismo acto, la actriz china Don Fan, directora del Teatro de Arte Popular de Sichuán, leyó dos poemas de Xue Tao, en chino, que el consejero de Asuntos Culturales de la Embajada española, Juan José Herrera, recitó a continuación en español, para terminar con la lectura del célebre A un olmo seco del poeta sevillano.