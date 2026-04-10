Es oficial: un mapa de Greenpeace señala si el agua de tu zona está contaminada por nitratos o puedes beberla

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico identifican a la contaminación por nitrato como el principal factor de riesgo que afecta a las aguas españolas.

Ese tipo de contaminación, según la ONG ecologista Greenpeace, se debe al "uso de fertilizantes sintéticos en la agricultura intensiva y a la ingente cantidad de excrementos generados en la ganadería industrial".

Precisamente Greenpeace acaba de publicar un mapa (puedes consultarlo en este enlace) a través del que es posible conocer si el agua de tu zona está contaminada por nitratos o si se puede beber sin tener que preocuparte por ese problema.

Al respecto, cabe destacar que desde la ONG ecologista aseguran que "la ciencia, después de una revisión exhaustiva de las últimas evidencias científicas, llegó a la conclusión que el actual límite legal de nitratos en el agua de consumo humano (50 mg/l) está totalmente obsoleto".

Según Greenpeace, esa cifra máxima de nitratos en el agua de 50 mg/l "ya no sirve para protegernos frente a las enfermedades que puede generar la exposición a esta sustancia, muy en particular, frente al cáncer colorrectal, el cáncer con mayor incidencia en España. Por ello recomiendan reducir este límite nueve veces, a tan solo 6 mg/l".

El nuevo mapa de presencia de nitratos en el agua de Greenpeace

El mapa elaborado por Greenpeace plasma visualmente los últimos datos publicados por el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad.

Este es el código de colores con el que cuenta el mapa: