Ricardo Moure, biotecnólogo: "El agua de Madrid está muy buena gracias a la geología, pero no es la mejor de España"

El agua del grifo de Madrid es reconocida por su alta calidad, siendo considerada una de las mejores de España. Esto lo llevan los madrileños con mucho orgullo, tanto que son los que menos agua embotellada consumen, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esta firme apuesta por el consumo del agua del grifo en Madrid se debe, en parte, a su extraordinaria calidad, ya que es cuidada y controlada desde su origen hasta su distribución a los usuarios. Pero, ¿es realmente el mejor agua de España?

Esto es lo que se ha preguntado un oyente del programa Serendipias en Cadena Ser aprovechando la visita del biotecnólogo Ricardo Moure que ha explicado qué hay realmente detrás de una de las mejores aguas de España.

Desmontando un mito

"No hay evidencia científica de que sea la mejor de España", asegura Moure. Según cita el experto, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, hace un informe en el que evalúa la calidad del agua y "Madrid siempre está bastante arriba".

Es un agua blanda, de mineralización débil y baja en sodio, proveniente de embalses en terrenos graníticos de la sierra de Guadarrama, gestionada por el Canal de Isabel II cuya red cuenta con una longitud de 18.000 kilómetros.

La Sierra de Guadarrama, es una zona "de un sustrato muy granítico, y el granito cuando pasa el agua y cuando se filtra el agua se diluye poco mineral", subraya Moure. "Así que gracias a la Sierra de Guadarrama y a la geología, pues el agua de Madrid está muy buena y siempre está muy arriba en los rankings, pero no es la primera", añade.

No es la mejor

El 99,5% del agua del grifo en España se considera apta para el consumo y cumple con todos los estándares de calidad establecidos por la Unión Europea. Sin embargo, según datos de la Organización de Consumidores de Usuarios (OCU), el 41% de los españoles no bebe el agua del grifo de su casa.

Pero como señala el experto, "el agua de algunos lugares de España se considera especialmente palatable, sobre todo porque es agua muy blanda, es decir, agua que tiene muy pocos minerales disueltos". La que suele ganar la mayoría de años en el ranking de la OCU es la de Burgos, "pero la última que ha ganado es la de Pamplona", cuenta el experto.

De las de mayor calidad

Según el propio Canal de Isabel II, el agua de Madrid es una de las de mayor calidad. Esto es debido a varios factores. Por un lado, las fuentes de abastecimiento, donde la salinidad del agua es muy baja y su sabor resulta muy agradable.

Además, la calidad del agua se cuida desde el origen, ya que se analiza en los propios embalses y se deriva para su consumo la de mejor calidad disponible en cada momento. "Esta calidad en el origen, junto con los avanzados procesos de potabilización que se le aplican, y los continuos controles de calidad, garantizan a todos los madrileños que el agua que sale por sus grifos sea de una calidad excelente", apuntan desde la web del canal.