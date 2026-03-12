España es el cuarto país con más aspirantes al examen de funcionario europeo vitalicio: 13.796 candidatos españoles compiten por una de las 750 plazas permanentes

El nuevo concurso para convertirse en funcionario permanente de la Unión Europea ha despertado un interés mucho mayor del previsto. En total, 174.922 personas se han inscrito para realizar el examen generalista AD5, el proceso que permite acceder a una carrera dentro del servicio civil comunitario. Entre todos ellos, 13.796 son españoles, lo que sitúa a España como el cuarto país con más aspirantes en esta convocatoria.

El dato refleja el fuerte interés por este tipo de puestos dentro de la administración europea, considerados especialmente atractivos por su estabilidad: los candidatos que superen el proceso podrán optar a un empleo permanente en las instituciones de la UE.

España, entre los países con más aspirantes

Aunque España ocupa el cuarto lugar en número de candidatos, la distancia con el país que lidera la lista es enorme. Italia concentra 79.450 solicitantes, casi el 45% del total, una cifra que domina claramente el proceso.

Por detrás aparecen Alemania, con 11.705 aspirantes, y Francia, con 10.939, seguidos muy de cerca por Grecia, que suma 10.087 candidatos. En ese contexto, los 13.796 españoles colocan al país entre los más representados en el examen.

Otros Estados con cifras relevantes son Bélgica (8.013), Rumanía (7.430) o Polonia (5.782). Más abajo aparecen países como Portugal (5.037) o Países Bajos (2.734), mientras que los Estados más pequeños registran números mucho más reducidos, como Malta (299), Estonia (382) o Eslovenia (434).

Este reparto refleja, en parte, las diferencias demográficas entre países, pero también el atractivo que tienen las carreras en la administración comunitaria en determinados Estados miembros.

Una oposición extremadamente competitiva

El interés masivo contrasta con el número de plazas disponibles. Los aspirantes compiten por entrar en una lista de reserva de 1.490 personas, de las cuales alrededor de 750 acabarán obteniendo un puesto permanente en las instituciones europeas.

Esto significa que solo uno de cada 117 candidatos logrará finalmente un empleo estable en el servicio civil de la UE.

El proceso está gestionado por la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO), el organismo encargado de organizar los concursos para trabajar en instituciones como la Comisión Europea o el Parlamento Europeo.

Según fuentes diplomáticas citadas por medios especializados en política europea, el elevado número de candidatos plantea dos retos principales: cómo gestionar técnicamente un proceso con tantos participantes y cómo mantener el equilibrio de nacionalidades dentro de la administración comunitaria.

El peso de Italia preocupa en Bruselas

La enorme participación italiana ha despertado cierta inquietud en algunos círculos de la UE. Si bien la nacionalidad no influye en la evaluación del examen, que se basa exclusivamente en el rendimiento de los candidatos, el dominio italiano podría tener consecuencias posteriores.

Actualmente, la Comisión Europea establece objetivos de diversidad para que su plantilla refleje la composición de los Estados miembros. En ese marco, Italia debería representar alrededor del 11,2% del personal, muy lejos del 45% de aspirantes que concurren en este proceso.

En la práctica, el equilibrio nacional suele tenerse en cuenta más adelante, cuando las instituciones seleccionan a los candidatos que figuran en la lista de reserva.

Un examen que llevaba años sin convocarse

El concurso AD5 no se convocaba desde 2019. Durante años, la organización del examen se vio afectada por problemas técnicos y por el cambio hacia un sistema completamente digital.

La EPSO abandonó progresivamente las pruebas presenciales para implantar exámenes realizados íntegramente en línea, un modelo que ha generado dificultades logísticas en convocatorias anteriores.

Seis años después del último proceso, la convocatoria actual ha superado todas las previsiones iniciales: cuando se abrió el plazo de inscripción en febrero, se esperaba recibir unos 60.000 candidatos, menos de la mitad de los que finalmente se han registrado.

Con casi 175.000 aspirantes en total, la oposición para entrar en el servicio civil europeo se perfila como una de las más concurridas de los últimos años, con España consolidada entre los países con mayor presencia en la competición por estas codiciadas plazas.