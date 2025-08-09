España puede sacar pecho después de revelarse los 10 países con mejores sistemas de sanidad pública del mundo en 2025

Una manifestante con una camiseta con lemas a favor de la Sanidad pública durante una protesta en Madrid.

La sanidad pública española, gestionado por el Sistema Nacional de Salud, se considera uno de los mejores del mundo. Y así lo ha demostrado un informe reciente de Numbeo, que a través de una encuesta ha establecido un listado con los diez países con mejor sanidad pública.

Los mejores se concentran en Asia Oriental y Europa, según ha publicado el medio tailandés Sanook.com. Este señala que Numbeo es "la base de datos sobre el coste de vida más grande del mundo y una fuente global de información sobre calidad de vida, generada por la colaboración abierta".

El sistema de sanidad pública, que garantiza la atención sanitaria a todos los ciudadanos, se financia en España principalmente a través de impuestos. Sin embargo, a pesar de su buena reputación, enfrenta desafíos como la deuda y la eficiencia en la atención.

Taiwán es el país que se sitúa en primera posición de este ránking, con una puntuación de 86.5. Este es seguido por Corea del Sur, con un 82.8, y por Japón, con un 80.0. Hasta la cuarta posición no encontramos un país europeo, y se trata de Países Bajos con un 79.3, según el listado que ha reproducido el medio tailandés.

A este le siguen Dinamarca (78.4), Austria (77.9), Francia (77.7), Finlandia (77.5), Tailandia (77.5) y, en décima posición, se sitúa España, con un 77.3.

La puntuación se basa en el porcenteja de satisfacción de custiones como: la habilidad y capacitación del personal médico, la velocidad al completar observaciones e informes, el equipamiento para diagnósticos y tratamientos modernos, la precisión y exhaustividad al rellenar informes, la simpatía y cordialidad del personal, la respuesta (tiempos de espera) en los centros médicos, la satisfacción con el coste pagado y la conveniencia de la ubicación.