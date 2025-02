Esta británica se muda a España y comparte a todo Reino Unido su amor por la ciudad menos conocida

La británica Jade Gartshore, conocida en la red social TikTok como @jadeinspain, ha publicado recientemente un vídeo en el que ha explicado por qué ha decidido mudarse de Reino Unido a una de las ciudades menos conocidas de España: Murcia.

Una de las claves para Jade ha sido el clima mediterráneo murciano, con veranos calurosos, inviernos suaves y unos 300 días de sol al año. Todo lo contrario a lo que la mujer está acostumbrada a vivir en Reino Unido.

En ese sentido, la británica ha justificado que “me encanta vivir al aire libre”, una preferencia a la que se adapta a la perfección un lugar con el clima de Murcia, en la que se puede constantemente “salir a pasear, ir de excursión, ir junto al mar…”.

En una de las partes de su vídeo, que ya roza las 50.000 visitas, Jade Gartshore ha asegurado que “me encanta el estilo de vida de aquí. Me hace sentir tan bien que solo quiero estar fuera”.

“Cuando vivía en el Reino Unido, ya sabes, cuando haces un plan piensas: 'Sí, lo haremos si el tiempo acompaña'. Pero aquí el tiempo siempre es fantástico. Creo que Murcia es un lugar donde predominan los deportes, en mi opinión, por lo que he podido comprobar”, ha destacado la mujer.

Según la británica, “aquí se vive muy bien. Se vive mucho al aire libre, es muy verde. Es el lugar perfecto. Nunca había encontrado un sitio que me gustara tanto. Me encanta que se pueda hacer senderismo, me encanta que haya una playa estupenda (cerca de la ciudad), todo”.

Además, Jade también ha tenido palabras de halago hacia los murcianos. “Me he enamorado de este lugar. Y la gente, no hay que olvidar a la gente, son los mejores”, ha expresado en el vídeo.