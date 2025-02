Advierten a los turistas británicos que compren lo antes posible sus vuelos a España por lo que está por venir

El medio de comunicación británico Daily Express ha publicado un artículo advirtiendo a los turistas británicos de que se podrían ver perjudicados por la guerra que están librando la aerolínea Ryanair y el Ministerio de Consumo.

“Se ha aconsejado a los británicos que reserven vuelos a España antes de que suban las tarifas, después de que Ryanair haya retirado miles de plazas de su programa”, se puede leer en el texto.

En ese sentido, en el artículo se destaca que “Ryanair es la única aerolínea que opera vuelos desde el Reino Unido a Santander, lo que sugiere que las cancelaciones aquí podrían restringir seriamente el acceso a la ciudad”.

En declaraciones a otro medio británico, The Daily Telegraph, el vicepresidente ejecutivo de la empresa de análisis de la aviación Official Aviation Guide of the Airways, John Grant, ha alertado de que la reducción de la oferta de plazas provocará incrementos de precios.

“Hay pocas posibilidades de que alguien sustituya a Ryanair y eso puede provocar una escasez de capacidad, que con el tiempo se traducirá en tarifas aéreas más altas”, ha explicado el experto.

Además, John Grant ha resaltado que Ryanair, al disponer de cientos de aviones, puede moverse con poca antelación y se asegurará de maximizar sus ingresos y beneficios. “Mi consejo es que reserve si puede antes de que suban las tarifas”, ha subrayado el especialista en análisis de la aviación.