Esta es la cantidad que te pagarán en las elecciones andaluzas si te toca mesa electoral

Las elecciones andaluzas se celebran el 17 de mayo. A estas alturas, además de la precampaña electoral y las listas de los diferentes partidos que concurren a los comicios, muchos ciudadanos están interesados por otra cuestión: la formación de las mesas electorales.

Si eres mayor de edad y no tienes problemas de salud o un trabajo esencial, es posible que tengas que participar en las elecciones como vocal o presidente de mesa.

Esto significa que tendrás que permanecer en el colegio electoral desde que se abren las urnas hasta que finalice el recuento. Supone más de 12 horas fuera de casa y encargándote de una tarea que puede llegar a ser especialmente agotadora. Pero ya sabes que se trata de una obligación ciudadana.

La buena noticia es que, en caso de que seas mesa electoral, recibirás una compensación económica. Llegados a este punto muchos se hacen la misma pregunta: ¿cuánto te pegan por ser parte de la mesa electoral en las elecciones andaluzas?

Cuánto pagan por participar en la mesa electoral en las elecciones andaluzas

Si eres vocal o presidente de una mesa electoral el 17 de mayo, obtendrás una remuneración económica en concepto de dieta.

La cantidad a percibir es de 70 euros, tanto para vocales como para presidentes. Y esto no es lo único que debes tener en cuenta: al día siguiente disfrutarás de una reducción de 5 horas en tu jornada laboral. Si te toca trabajar el domingo electoral, el día te contará como permiso retribuido, así que no perderás parte de tu sueldo.

El sorteo de las mesas electorales se lleva a cabo entre el 17 y el 21 de abril. Puede realizarse hasta 29 días después de la convocatoria electoral.

La notificación tarda alrededor de 3 días, así que sabrás si eres vocal o presidente a finales del mes de abril, aproximadamente. Este aviso llega por carta certificada de Correos o mediante la Policía Local, que puede personarse en tu domicilio estos días para entregarte la notificación en mano.

Excusas válidas para no formar parte de una mesa electoral

Algunas personas pueden librarse de la mesa electoral, pero para ello hay que tener una excusa válida y reconocida por la ley. Estas son las más habituales:

Edad : si tienes más de 65 años no estás obligado.

: si tienes más de 65 años no estás obligado. Embarazo : a partir del sexto mes de gestación o durante la baja de maternidad no es obligatorio.

: a partir del sexto mes de gestación o durante la baja de maternidad no es obligatorio. Discapacidad : es suficiente con cualquier grado de discapacidad que tengas reconocido.

: es suficiente con cualquier grado de discapacidad que tengas reconocido. Incapacidad : personas con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o si estás de baja laboral en la fecha de las elecciones.

: personas con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o si estás de baja laboral en la fecha de las elecciones. Cuidado de dependientes: cuidado de menores de 8 años, personas con discapacidad o familiares hasta el segundo grado en situación de dependencia.

cuidado de menores de 8 años, personas con discapacidad o familiares hasta el segundo grado en situación de dependencia. Trabajo : los servicios esenciales están exentos, por ejemplo, bomberos, médicos, policías o periodistas que trabajan cubriendo la jornada.

: los servicios esenciales están exentos, por ejemplo, bomberos, médicos, policías o periodistas que trabajan cubriendo la jornada. Eventos de relevancia: existe una causa para bodas, bautizos o comuniones que coincidan con las elecciones.

¿Y si tienes un viaje reservado y te toca estar en la mesa electoral? Este caso es más difuso, todo depende de la decisión que tome la Junta Electoral y de la posible justificación que tengas. Si reservaste el viaje antes de la convocatoria es posible que te eximan de acudir a la mesa, ya que se considera que tendrías una pérdida económica que los 70 euros de dieta no van a compensar.