Esto es lo que pasa si te toca formar parte de una mesa en las elecciones de Andalucía el 17 de mayo y tienes un viaje reservado

Las elecciones andaluzas serán antes de lo esperado. Los andaluces están llamados a votar el domingo 17 de mayo, cuando la mayoría creían que los comicios serían a mitad del mes de junio.

Quedan poco menos de 2 meses, así que no está de más repasar las fechas clave de las elecciones de la Junta de Andalucía:

Del 1 al 6 de abril: los partidos deben presentar sus coaliciones.

los partidos deben presentar sus coaliciones. Del 8 al 13 de abril: los partidos deben presentar las listas de candidatos para cada provincia.

los partidos deben presentar las listas de candidatos para cada provincia. 1 de mayo: empieza la campaña electoral.

empieza la campaña electoral. 15 de mayo: fin de la campaña electoral.

fin de la campaña electoral. 16 de mayo: jornada de reflexión.

jornada de reflexión. 17 de mayo: elecciones de la Junta de Andalucía.

Como la fecha ha sido sorprendente, es probable que ya tuvieses tus planes para ese fin de semana. Siendo ya plena primavera es normal que tengas planificado un viaje o escapada y ahora te hayas dado de bruces con los comicios.

El inconveniente no es que te dificulte la posibilidad de votar, ya que siempre puedes recurrir al voto por correo. Lo que muchos temen es que les toque mesa electoral. Como bien sabes, se trata de un deber ciudadano que en la mayoría de los casos has de cumplir, aunque existen ciertas excepciones.

¿Quién está exento de formar parte de una mesa electoral?

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), especifica quiénes tienen excusa para no ser parte de las mesas electorales. Son los siguientes casos:

Edad: las personas mayores de 65 años no están obligadas.

las personas mayores de 65 años no están obligadas. Embarazo: a partir del sexto mes de gestación o durante la baja maternal no es obligatorio.

a partir del sexto mes de gestación o durante la baja maternal no es obligatorio. Discapacidad: es suficiente con cualquier grado de discapacidad reconocido por el sistema sanitario.

es suficiente con cualquier grado de discapacidad reconocido por el sistema sanitario. Incapacidad: personas con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o situación de baja laboral

personas con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o situación de baja laboral Cuidado de dependientes: aquí entra el cuidado de menores de 8 años, personas con discapacidad o familiares hasta el segundo grado en situación de dependencia.

aquí entra el cuidado de menores de 8 años, personas con discapacidad o familiares hasta el segundo grado en situación de dependencia. Trabajo: los servicios esenciales están exentos, por ejemplo, bomberos, médicos, policías o periodistas que van a cubrir la jornada.

los servicios esenciales están exentos, por ejemplo, bomberos, médicos, policías o periodistas que van a cubrir la jornada. Eventos de relevancia: existe una causa específica para bodas, bautizos o comuniones que coincidan con los comicios.

Como ves, no existe un caso concreto para las personas que han contratado un viaje, pero eso no significa que sea imposible de justificar.

¿Tengo que acudir a la mesa electoral si estoy de viaje?

La excepción de los viajes no aparece en la LOREG, pero existe un modo de justificar tu ausencia si de verdad te encuentras en dicha situación.

La excusa puede ser aceptada si se cumplen estos requisitos:

Antelación: tienes que demostrar que compraste los billetes o reservaste el hotel antes de saber la fecha de las elecciones. De lo contrario, tendrás que acudir a la mesa electoral.

tienes que demostrar que compraste los billetes o reservaste el hotel antes de saber la fecha de las elecciones. De lo contrario, tendrás que acudir a la mesa electoral. Perjuicio: debes justificar que la cancelación del viaje te supone una pérdida económica, ya que no es reembolsable. En el caso de que sí lo sea, hay menos posibilidades de que te acepten la excusa.

Tendrás que presentar copia de los billetes de avión, reserva de alojamiento y facturas a la Junta Electoral de Zona (JEZ). Ellos son los que tomarán la decisión. Si estiman que sería complicado constituir una mesa sin tu presencia, es posible que no acepten el viaje y te toque acudir.