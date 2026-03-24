Elecciones en Andalucía el 17 de mayo: comienzo de la campaña, cuándo se puede votar por correo y fechas de la investidura y formación del Gobierno

Nuevas elecciones a la vista. Después de las de Extremadura, Aragón y Castilla y León, llega el turno de Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, las convocó ayer. Serán el 17 de mayo, una fecha que ha resultado sorprendente, pues el plan inicial era celebrarlas en junio.

Ahora empieza, por lo tanto, un largo camino hacia los comicios. La precampaña, la campaña electoral, las fechas para el voto por correo, las propias elecciones o el día en el que tendrá lugar el pleno de investidura.

Es importante que tengas todas estas fechas en cuenta, ya que te pueden afectar a nivel personal. Por ejemplo, si vives fuera y quieres votar por correo, tendrás que hacerlo en unos plazos concretos.

Fechas clave de las elecciones andaluzas

La convocatoria de elecciones ya aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), concretamente es el Decreto del Presidente 2/2026, de 23 de marzo, así que el calendario ha empezado a correr. Estas son las fechas que debes apuntar:

Del 1 al 6 de abril: los partidos deben presentar sus coaliciones.

los partidos deben presentar sus coaliciones. Del 8 al 13 de abril: los partidos deben presentar las listas de candidatos para cada provincia.

los partidos deben presentar las listas de candidatos para cada provincia. 1 de mayo: empieza la campaña electoral.

empieza la campaña electoral. 15 de mayo: fin de la campaña electoral.

fin de la campaña electoral. 16 de mayo: jornada de reflexión.

jornada de reflexión. 17 de mayo: elecciones de la Junta de Andalucía.

Aún quedan por conocer algunos detalles, por ejemplo, cuándo tendrán lugar los debates electorales que se podrán seguir por televisión.

Cómo pedir el voto por correo

Otra de las preguntas habituales en unas elecciones es la del voto por correo. Alrededor de 1,2 millones de andaluces viven fuera de Andalucía, según datos de la Junta. En las elecciones de 2022, hasta 162.000 personas votaron por correo.

Aún no se han publicado las fechas concretas del voto por correo para estas elecciones, pero atendiendo al artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, es posible comprobar que el voto por correo puede solicitarse hasta 10 días antes de las elecciones. Es decir, tendrás hasta el 7 de mayo para pedirlo.

Primero tendrás que solicitarlo en una oficina de Correos, rellenando el formulario y presentando tu DNI. Después, te llegará el sobre a casa con todos los partidos a los que puedes votar. Tendrás que depositar el voto en Correos antes de la fecha de cierre.

Cuándo se constituirá el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía

Según Moreno Bonilla, el objetivo de celebrar las elecciones en mayo es que el gobierno pueda funcionar a pleno rendimiento durante el verano. Si todo marcha según lo previsto, estas son las fechas:

11 de junio: Pleno de Constitución, será el día en el que se constituya el nuevo parlamento y se elija al Presidente del Parlamento, así como a los miembros de la mesa.

Pleno de Constitución, será el día en el que se constituya el nuevo parlamento y se elija al Presidente del Parlamento, así como a los miembros de la mesa. Última semana de junio: se prevé el debate de investidura y la votación para elegir al Presidente de la Junta de Andalucía.

se prevé el debate de investidura y la votación para elegir al Presidente de la Junta de Andalucía. Julio: se dará a conocer el Consejo de Gobierno, que podrá trabajar desde comienzos de julio si no hay imprevistos.

Estas fechas pueden variar si no hay mayoría absoluta y los pactos son necesarios. Ahí todo dependerá de la agilidad de los partidos para llegar a un acuerdo.