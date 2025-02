Esta madre soltera gastaba 700 euros al mes solo en comida: ahora gasta solo 300 euros gracias a estos trucos

Una madre soltera de 26 años ha logrado reducir el gasto mensual en comida en el supermercado, pasando de gastar 700 euros mensuales a los 300, incluyendo también artículos de aseo. "Me he encontrado con afirmaciones de que comer sano es mucho más caro. Eso no es cierto, depende mucho de lo que compres", explica Nea Mattila- cuya familia está compuesta por ella y su hijo de 3,5 años- en una entrevista con el medio 'Iltalehti'.

"Cuanto más me acerque a los 200 euros mejor", afirma la mujer, que señala que antes podía gastarse perfectamente en el supermercado unos 700 euros mensuales, únicamente en comestibles. "Tenía un trabajo bien remunerado. En ese entonces, iba a la tienda casi a diario y pensaba que solo compraría una cosa. Aun así, siempre llegaba a casa con una bolsa entera", asegura.

Además de comprar las cosas sin pensar, otro de los fallos que cometía esta madre a la hora de realizar la compra era adquirir grandes lotes de comida, lo que muchas veces acababa en el contenedor de la basura, lo que implicaba no solo un gasto innecesario sino que dejaba también una enorme cantidad de residuos.

Según detalla Nea, una de las cosas que más le ha ayudado en este aspecto es la planificación. Para ello, hace grandes compras una vez a la semana y solo acude cuando le falta algo pequeño, como la leche. Además, elaborar comidas sencillas también ayuda a ahorrar costes, según relata. "En la vida cotidiana, comemos alimentos básicos, como una cazuela de macarrones o una sopa de salchichas", apunta.

Algunos de los artículos que no faltan nunca en el carrito de la compra de esta madre soltera finlandesa son los tubérculos, la carne picada, el pollo, las verduras de temporada y las congeladas. Si compra yogures los adquiere sin sabor, para dárselo de forma artesanal en casa aplicando algún endulzante como la miel.

Uno de sus mayores ahorros es evitar los alimentos ultraprocesados, pues normalmente suelen ser los más caros. "Por supuesto, eso significa que tienes que dedicar más tiempo. Por ejemplo, por el precio de un bollo ya hecho, puedes hornear un par de bollos en casa", subraya.

Otro de los trucos de Nea es darle todos los usos posibles que se puedan a los productos. "Después de Navidad, compré un jamón de Navidad en la venta. Guardé el caldo de cocción para las heladas, porque se puede usar como el caldo de carne. También recuperé las grasas del jamón derretidas en las heladas porque se pueden usar para freír", ejemplifica esta madre soltera.

Finalmente, también señala importancia de las ofertas y descuentos, a excepción de productos de mayor duración como el café, así ahorra en comida innecesaria. Aunque recuerda que lo importante se encuentra en la voluntad de cada uno. "La autodisciplina también ayuda. No compro todo lo que quiero", asegura.