Amazon, ante la estafa más surrealista que ha experimentado: 350.000€ en tierra, canicas y bolígrafos

Tres españoles han protagonizado la estafa más surrealista a la que ha tenido que enfrentarse Amazon. El montante defraudado ascendió a 350.000 euros, siendo uno de los mayores engaños que ha sufrido la compañía estadounidense en Europa.

Pero lo más llamativo no es la cifra estafada sino el método que estos tres jóvenes emplearon para sacar su beneficio. La estrategia tenía como propósito atacar a uno de los puntos débiles de Amazon: las devoluciones. Para lograr su objetivo, los tres individuos tan solo utilizaron tierra, canicas y bolígrafos.

Según recoge Business Insider, llegaron a hacer 200 pedidos a Amazon entre los años 2017 y 2019 usando diferentes cuentas. El modus operandi de los chicos era adquirir productos fácilmente vendibles en el mercado de segunda mano como podían ser móviles, cámaras o electrodomésticos, por lo que no llamaban especialmente la atención al no tratarse de artículos caros.

Cómo lograron estafar 350.000€

Una vez tenían el pedido en las manos, antes de abrirlo lo pesaban en una báscula. Posteriormente, abrían la caja y se quedaban con el producto que habían comprado y llenaban de canicas, tierra y bolígrafos la caja en la que llegaba el artículo hasta comprobar que la báscula marcaba el mismo peso que antes, momento en el que enviaban de vuelta el paquete a Amazon.

Al poco tiempo, Amazon les devolvía el importe de la compra, por lo que los tres jóvenes se quedaban con el dinero y el artículo, que luego vendían a un precio más bajo en el mercado de segunda mano. Con este método consiguieron llegar a la cifra de 350.000€, cantidad que comenzaron a invertir en criptomonedas e incluso llegaron a crear una sociedad limitada.

No es la primera vez que el gigante comercial sufre una estafa de este estilo, ya que la compañía de Jeff Bezos, pese a las millonarias cantidades que factura diariamente, tiene su talón de Aquiles en las devoluciones.

Las devoluciones: un problema de difícil solución

Pese a que en esta ocasión, ya sea por lo reiterado de las compras o tras un análisis pormenorizado del caso, Amazon haya logrado detectar a los culpables, la realidad es que las devoluciones suponen un dolor de cabeza constante para la empresa americana.

Los dos motivos principales que pueden provocar estas situaciones son: la ingente cantidad de devoluciones diarias que recibe Amazon -decenas de miles al día-, junto a la falta de personal para comprobar uno a uno los paquetes devueltos.

Por esta razón, la empresa tomó la medida de solo comprobar las compras verdaderamente caras, mientras que el resto de paquetes que son devueltos, directamente se destruyen.

Proceso judicial

Teniendo en cuenta la gran cantidad de pedidos devueltos por estas tres personas, Amazon se dio cuenta de la estafa, por lo que interpuso una denuncia que llegó a manos de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Balears de la Policía Nacional, que procedió a la detención de los tres implicados.

Amazon, por su parte, retiró la denuncia una vez devolvieron la cantidad total (350.000€), pero no así la fiscalía, que les acusó de pertenencia a organización criminal, además de blanqueo de capitales, solicitando dos años de cárcel.

Finalmente, los tres culpables llegaron a un acuerdo de conformidad, aceptando un año de cárcel más 1.080 euros de multa, por lo que, al no llegar al mínimo de dos años, no ingresarán en prisión. Pese a la no entrada, los tres cuentan ya con antecedentes penales.

Lo más llamativo de la historia es que uno de los chicos ha solicitado trabajar para Amazon, con el objetivo de evitar que se puedan cometer nuevos fraudes como el que ellos mismos llevaron a cabo.