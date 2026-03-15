Ana Ercoreca, inspectora de trabajo, sobre el período de prueba: "Estamos detectando fraudes: lo usan para despedir a trabajadores que ya habían hecho ese mismo trabajo antes"

Las empresas españolas duplican los despidos por no superar los procesos de prueba estimulados en los contratos laborales. Tal y como avanza RTVE, desde la aprobación de la reforma laboral hace cinco años se han multiplicado estas situaciones en las que el trabajador no supera el proceso de prueba. Los sindicatos avanzan que hay organizaciones que utilizan estos requisitos de forma fraudulenta.

Según los datos consultados por la televisión pública, el 75% de los casos investigados en 2015 resultaron fraudulentos. Entre enero y noviembre de 2025, 946.494 trabajadores no superaron el proceso de prueba. De hecho, el 25% de las razones de despido en España ese año fueron por este motivo.

Laura, una de las entrevistadas por el medio de comunicación, estaba muy cerca de un contrato indefinido en unos grandes almacenes. Quedaban tan solo dos días para que expirase su periodo de prueba cuando recibió la carta que lo cambió todo: "Esta empresa ha adoptado la decisión de finalizar el contrato por no haber superado el periodo de prueba". Se fue al paro sin indemnización.

"No entendí porque no superé el proceso de prueba puesto que en los seis meses me evaluaron de forma positiva", explica, claramente afectada en el reportaje audiovisual.

Los sectores más afectados

Mario Rísque de la Confederación General del Trabajo (CGT) apunta a que los sectores más afectados en este sentido podrían ser los asociados a los servicios, "principalmente hostelería, comercio, logística...". "Antes se utilizaban los contratos temporales, y ahora, tras la reforma laboral, se utilizan este tipo de contratos", explica.

Por su parte, Ana Escorea del sindicato de Inspectores de Trabajo, asegura en declaraciones al canal público que "estamos viendo fraudes cuando se recurre a ese contrato cuando el empleado ha ejercido esas mismas funciones".

Tal y como reza la publicación, el periodo de prueba en España está registrado en el Estatuto de Habituales y es muy habitual en los contratos de trabajo. No obstante, tiene ciertos límites: seis meses para técnicos titulados y dos meses para el resto.