China inaugura la escalera mecánica urbana más larga del mundo: cuenta con la altura de un rascacielos de 80 pisos

La ciudad montañosa de Chongqing, en el suroeste de China, ha puesto en funcionamiento una infraestructura única en el mundo: la Escalera Mecánica de la Diosa de Wushan, un gigantesco sistema de transporte urbano que permite salvar un desnivel equivalente al de un edificio de 80 plantas.

Inaugurada el 17 de febrero en el distrito de Wushan, la instalación alcanza 905 metros de longitud y supera 242 metros de altura. Su objetivo principal es facilitar el desplazamiento diario de los habitantes de la zona, que hasta ahora debían recorrer a pie empinados senderos de montaña para acceder a los barrios situados en la parte alta de la ciudad.

Un viaje de 20 minutos por la ladera de la montaña

La estructura no es una única escalera, sino un complejo sistema de transporte peatonal que serpentea por la ladera rocosa siguiendo el trazado natural de la montaña.

En total, el recorrido integra:

21 escaleras mecánicas

8 ascensores

4 pasillos rodantes varios puentes y pasarelas peatonales

Completar el trayecto completo lleva unos 20 minutos, un tiempo muy inferior al de la caminata que los residentes realizaban anteriormente, que podía superar una hora. El precio del viaje es simbólico: aproximadamente 40 centavos de dólar (unos 0.35 - 0.38 euros)

Un nuevo eje de transporte urbano

La nueva infraestructura se encuentra diseñada para soportar pendientes pronunciadas, lluvias intensas y un elevado tránsito peatonal. Además, la escalera conecta zonas residenciales, áreas de trabajo y espacios comerciales situados a distintas alturas de la ciudad.

Además de su función práctica, el proyecto se integró en el paisaje urbano con la intención de no obstaculizar las vistas de las famosas Tres Gargantas, uno de los entornos naturales más conocidos de la región.

Una ciudad que crece hacia arriba

El desarrollo vertical es una característica de Chongqing. El núcleo urbano supera los 8,5 millones de habitantes, mientras que el área metropolitana alcanza unos 25 millones, en un territorio marcado por acantilados y montañas que obligan a crear soluciones de movilidad poco convencionales.

Antes de esta nueva infraestructura, la ciudad ya contaba con una de las escaleras mecánicas más largas del continente: la Crown Grand Escalator, de 112 metros de longitud y 53 metros de altura, que conecta la estación de tren del distrito de Caiyuanba con la estación de monorraíl de Lianglukou.

El auge de las “escaleras gigantes” en China

El país asiático también ha desarrollado proyectos similares con fines turísticos. Un ejemplo es la llamada “Escalera a las Nubes”, un sistema de escaleras mecánicas al aire libre de 1.236 metros construido en la provincia de Jiangxi para facilitar el acceso al Monte Lingshan, a más de 2.300 metros de altitud.

A diferencia del nuevo proyecto de Wushan, esta instalación está pensada para visitantes. Inaugurada en 2025 y con una inversión cercana a 20 millones de euros, permite alcanzar la cima de la montaña en unos 10 minutos, sustituyendo una ruta de senderismo que antes requería aproximadamente dos horas.