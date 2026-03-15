Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Descubren que en la hierba más común de España se oculta la clave para activar la "reversión biológica"
en directo
La participación en Castilla y León roza el 53% a las 18.00, un punto más que en 2022
Salud
Salud

Descubren que en la hierba más común de España se oculta la clave para activar la "reversión biológica"

Un estudio vincula el consumo de romero, té y bayas con una reducción de la edad biológica.

Félix Esteban
Félix Esteban
hierba-mas-comun-reversion-biologica
Hay una gran variedad de hierbas medicinales y cada vez más estudios avalan sus propiedades.Getty Images

Son los llamados metiladaptógenos y podrían influir en mecanismos genéticos clave relacionados con el envejecimiento. Una investigación científica reciente ha puesto el foco en varias hierbas y alimentos muy comunes de la dieta mediterránea, entre ellos el romero, una planta aromática muy extendida en España. 

El estudio sugiere que ciertos compuestos naturales presentes en estas plantas podrían ayudar a ralentizar el envejecimiento celular al influir en procesos biológicos que regulan la actividad genética. 

El trabajo fue dirigido por el investigador Jamie L. Villanueva desde la University of Washington, en colaboración con la National University of Natural Medicine. Durante ocho semanas, el equipo analizó a un grupo de hombres sanos de entre 50 y 72 años, que siguieron un programa basado en alimentación vegetal rica en nutrientes, ejercicio regular, descanso adecuado y control del estrés.

La edad biológica puede cambiar con la dieta

Uno de los resultados más llamativos del estudio fue que los participantes que consumían regularmente té y determinadas hierbas aromáticas mostraban una edad biológica inferior a la esperada para su edad cronológica. 

Entre los alimentos más destacados aparecieron té verde y té oolong, cúrcuma, romero, ajo y frutas ricas en antioxidantes, como arándanos, fresas, frambuesas, uvas o bayas de goji.

Estos alimentos contienen compuestos que los investigadores denominan metiladaptógenos, sustancias capaces de influir en la metilación del ADN, un proceso fundamental para regular qué genes se activan o se desactivan dentro de las células.

Qué es la metilación del ADN y por qué importa 

La metilación del ADN es un mecanismo epigenético que controla la actividad de los genes sin modificar el ADN en sí. Con el paso del tiempo, este sistema tiende a desregularse. Cuando ocurre, pueden aparecer diversos problemas: 

  • Aumento de la inflamación.
  • Menor capacidad de reparación celular.
  • Mayor riesgo de enfermedades crónicas.
  • Envejecimiento acelerado de tejidos.

Los metiladaptógenos presentes en ciertas plantas podrían ayudar a mantener más estable este proceso biológico.

Estamos de suerte: el romero, una planta muy común en España

Entre las hierbas analizadas, el romero destacó por su riqueza en antioxidantes y compuestos bioactivos que pueden influir en procesos relacionados con la protección celular. 

Además de su papel en la dieta mediterránea, el romero ha sido estudiado por su posible relación con la mejora de la función cerebral, la reducción del estrés oxidativo y el apoyo a los procesos antiinflamatorios

Aunque los resultados del estudio son prometedores, los investigadores recuerdan que no existe un alimento capaz de "revertir" el envejecimiento por sí solo. Los efectos observados se producen dentro de un conjunto de hábitos saludables, que incluyen alimentación equilibrada, ejercicio, sueño adecuado y control del estrés.

Cuatro alimentos que destacan en el estudio

El trabajo identifica varios alimentos especialmente ricos en estos compuestos:

  • Té verde y té oolong: contienen polifenoles con capacidad antioxidante que pueden favorecer la regeneración celular.
  • Cúrcuma: rica en curcumina, una sustancia con propiedades antiinflamatorias que también participa en procesos de regulación genética.
  • Romero: hierba aromática con potentes antioxidantes que pueden favorecer la estabilidad celular.
  • Bayas: frutas como arándanos, fresas o frambuesas contienen antocianinas y polifenoles, asociados a beneficios para el corazón, el cerebro y el sistema celular

Un campo de investigación en crecimiento

Los científicos subrayan que la investigación sobre envejecimiento y epigenética está avanzando rápidamente. Cada vez hay más evidencias de que la alimentación y el estilo de vida pueden influir en la edad biológica, es decir, en el estado real de nuestras células.

Sin embargo, también insisten en que los resultados deben interpretarse con cautela y que se necesitan estudios más amplios para confirmar hasta qué punto estos compuestos pueden tener un efecto directo en la longevidad humana.

Félix Esteban
Félix Esteban
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España y escribo sobre todo lo que te interesa ciertos días de diario y cada fin de semana, desde política a sociedad, curiosidades o esa última hora que te puede sorprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo tipo de temas de actualidad y de temas que te interesan por su magnitud o porque te afectan directamente en tu vida cotidiana: ahorro, empleo, viajes, lo último en tendencias y redes…, con un enfoque directo y donde saques información pero también conocimiento del tema en cuestión, contextualizando y haciéndote pensar.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, donde estudié Periodismo y Comunicación Corporativa, pero me trasladé a Madrid, donde realicé un máster en comunicación corporativa en ESERP. Sin embargo, lo que más me gusta es escribir, aprender y escribir. He colaborado en varios medios digitales como redactor y editor (Grupo Merca2, Infodefensa, Business Insider…), así como coordinación de colaboradores y responsable de uno de los portales informativos de Merca2. Además, tengo mucho cariño a mi hobby de escribir críticas de cine desde hace varios años, mi gran pasión. ¿Las otras? Literatura, tecnología, economía e historia, y el deporte.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos