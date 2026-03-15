Descubren que en la hierba más común de España se oculta la clave para activar la "reversión biológica"

Hay una gran variedad de hierbas medicinales y cada vez más estudios avalan sus propiedades.

Son los llamados metiladaptógenos y podrían influir en mecanismos genéticos clave relacionados con el envejecimiento. Una investigación científica reciente ha puesto el foco en varias hierbas y alimentos muy comunes de la dieta mediterránea, entre ellos el romero, una planta aromática muy extendida en España.

El estudio sugiere que ciertos compuestos naturales presentes en estas plantas podrían ayudar a ralentizar el envejecimiento celular al influir en procesos biológicos que regulan la actividad genética.

El trabajo fue dirigido por el investigador Jamie L. Villanueva desde la University of Washington, en colaboración con la National University of Natural Medicine. Durante ocho semanas, el equipo analizó a un grupo de hombres sanos de entre 50 y 72 años, que siguieron un programa basado en alimentación vegetal rica en nutrientes, ejercicio regular, descanso adecuado y control del estrés.

La edad biológica puede cambiar con la dieta

Uno de los resultados más llamativos del estudio fue que los participantes que consumían regularmente té y determinadas hierbas aromáticas mostraban una edad biológica inferior a la esperada para su edad cronológica.

Entre los alimentos más destacados aparecieron té verde y té oolong, cúrcuma, romero, ajo y frutas ricas en antioxidantes, como arándanos, fresas, frambuesas, uvas o bayas de goji.

Estos alimentos contienen compuestos que los investigadores denominan metiladaptógenos, sustancias capaces de influir en la metilación del ADN, un proceso fundamental para regular qué genes se activan o se desactivan dentro de las células.

Qué es la metilación del ADN y por qué importa

La metilación del ADN es un mecanismo epigenético que controla la actividad de los genes sin modificar el ADN en sí. Con el paso del tiempo, este sistema tiende a desregularse. Cuando ocurre, pueden aparecer diversos problemas:

Aumento de la inflamación .

. Menor capacidad de reparación celular .

. Mayor riesgo de enfermedades crónicas .

. Envejecimiento acelerado de tejidos.

Los metiladaptógenos presentes en ciertas plantas podrían ayudar a mantener más estable este proceso biológico.

Estamos de suerte: el romero, una planta muy común en España



Entre las hierbas analizadas, el romero destacó por su riqueza en antioxidantes y compuestos bioactivos que pueden influir en procesos relacionados con la protección celular.

Además de su papel en la dieta mediterránea, el romero ha sido estudiado por su posible relación con la mejora de la función cerebral, la reducción del estrés oxidativo y el apoyo a los procesos antiinflamatorios.

Aunque los resultados del estudio son prometedores, los investigadores recuerdan que no existe un alimento capaz de "revertir" el envejecimiento por sí solo. Los efectos observados se producen dentro de un conjunto de hábitos saludables, que incluyen alimentación equilibrada, ejercicio, sueño adecuado y control del estrés.

Cuatro alimentos que destacan en el estudio

El trabajo identifica varios alimentos especialmente ricos en estos compuestos:

Té verde y té oolong : contienen polifenoles con capacidad antioxidante que pueden favorecer la regeneración celular.

: contienen polifenoles con que pueden favorecer la regeneración celular. Cúrcuma : rica en curcumina, una sustancia con propiedades antiinflamatorias que también participa en procesos de regulación genética.

: rica en curcumina, una sustancia con que también participa en procesos de regulación genética. Romero : hierba aromática con potentes antioxidantes que pueden favorecer la estabilidad celular.

: hierba aromática con que pueden favorecer la estabilidad celular. Bayas: frutas como arándanos, fresas o frambuesas contienen antocianinas y polifenoles, asociados a beneficios para el corazón, el cerebro y el sistema celular.

Un campo de investigación en crecimiento

Los científicos subrayan que la investigación sobre envejecimiento y epigenética está avanzando rápidamente. Cada vez hay más evidencias de que la alimentación y el estilo de vida pueden influir en la edad biológica, es decir, en el estado real de nuestras células.

Sin embargo, también insisten en que los resultados deben interpretarse con cautela y que se necesitan estudios más amplios para confirmar hasta qué punto estos compuestos pueden tener un efecto directo en la longevidad humana.