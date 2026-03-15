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Una británica destaca una gran diferencia con los españoles al responder preguntas: dice más de cómo somos
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Una británica destaca una gran diferencia con los españoles al responder preguntas: dice más de cómo somos

"Hace que el inglés parezca aburrido".

Juan De Codina
Juan De Codina
Susie, británica, habla sobre diferencias culturales.
Susie, británica, habla sobre diferencias culturales.TikTok @susie_in_spain

La creadora de contenido británica Susie se mudó a España hace ya un tiempo y se ha convertido en uno de ese tipo de perfiles más conocidos por lo mucho que ha hecho por integrarse en una nueva cultura. Tras años viviendo allí, se ha dado cuenta de lo muy diferentes que son los españoles y los británicos, ya sea por costumbres o diferencias culturales que pueden provocar ciertos choques.

"Algo que realmente me confundió cuando me mudé por primera vez a España fue lo entusiastas que son casi todos los españoles, y es un contraste tan grande con la moderación británica", ha expresado al principio del vídeo, convirtiéndose en una extranjera más que opina lo mismo de la personalidad española.

El ejemplo que ha puesto es la respuesta que da un español y un británico a preguntas como: "¿Cómo estás? ¿Qué tal la comida?". En Reino Unido responden con un simple "estoy bien" o "sí, (la comida) fue realmente agradable" con un tono más serio que al que están acostumbrados los españoles.

Una diferencia clave

La diferencia que quiere explicar Susie es que simplemente esas respuestas ya se consideran "muy positivas", por eso al llegar a España vivió lo que llaman un "choque cultural".

"Cuando alguien preguntaba cómo estaba, yo decía 'estoy bien', y si alguien me pregunta por la comida, diría que está bien, que me gusta, lo que en español básicamente significa que no te gustó en absoluto", ha revelado.

"He tenido que acostumbrarme a decir palabras como: fenomenal, riquísimo, buenísimo o me encanta", ha explicado. La primera vez que escuchó a la gente hablar así pensó que eran gente muy entusiasmada.

"En el Reino Unido, decir las cosas así simplemente se considera demasiado exagerado, un poco incómodo", ha rematado.

Para lo negativo, más de lo mismo

También ha afirmado que para las cosas negativas funciona igual. "Fui a ver una película y realmente no me gustó, por lo que tienes que decir algo como: la película estuvo fatal, malísima, un desastre".

"En realidad, es bastante divertido porque estoy usando muchas palabras diferentes que simplemente no habría utilizado en el Reino Unido, hace que el inglés parezca un poco aburrido ahora, en realidad", ha concluido.

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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