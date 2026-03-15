Una británica destaca una gran diferencia con los españoles al responder preguntas: dice más de cómo somos

La creadora de contenido británica Susie se mudó a España hace ya un tiempo y se ha convertido en uno de ese tipo de perfiles más conocidos por lo mucho que ha hecho por integrarse en una nueva cultura. Tras años viviendo allí, se ha dado cuenta de lo muy diferentes que son los españoles y los británicos, ya sea por costumbres o diferencias culturales que pueden provocar ciertos choques.

"Algo que realmente me confundió cuando me mudé por primera vez a España fue lo entusiastas que son casi todos los españoles, y es un contraste tan grande con la moderación británica", ha expresado al principio del vídeo, convirtiéndose en una extranjera más que opina lo mismo de la personalidad española.

El ejemplo que ha puesto es la respuesta que da un español y un británico a preguntas como: "¿Cómo estás? ¿Qué tal la comida?". En Reino Unido responden con un simple "estoy bien" o "sí, (la comida) fue realmente agradable" con un tono más serio que al que están acostumbrados los españoles.

Una diferencia clave

La diferencia que quiere explicar Susie es que simplemente esas respuestas ya se consideran "muy positivas", por eso al llegar a España vivió lo que llaman un "choque cultural".

"Cuando alguien preguntaba cómo estaba, yo decía 'estoy bien', y si alguien me pregunta por la comida, diría que está bien, que me gusta, lo que en español básicamente significa que no te gustó en absoluto", ha revelado.

"He tenido que acostumbrarme a decir palabras como: fenomenal, riquísimo, buenísimo o me encanta", ha explicado. La primera vez que escuchó a la gente hablar así pensó que eran gente muy entusiasmada.

"En el Reino Unido, decir las cosas así simplemente se considera demasiado exagerado, un poco incómodo", ha rematado.

Para lo negativo, más de lo mismo

También ha afirmado que para las cosas negativas funciona igual. "Fui a ver una película y realmente no me gustó, por lo que tienes que decir algo como: la película estuvo fatal, malísima, un desastre".

"En realidad, es bastante divertido porque estoy usando muchas palabras diferentes que simplemente no habría utilizado en el Reino Unido, hace que el inglés parezca un poco aburrido ahora, en realidad", ha concluido.