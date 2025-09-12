Un estafador acaba detenido en mitad de una entrevista de trabajo y se pregunta qué hizo cuando lo rodean los agentes

En el estado de Florida (EEUU), una persona ha sido detenida de una forma muy poco habitual: en mitad de una entrevista de trabajo. El motivo es que se trataba de un estafador que estaba suplantando la identidad de un enfermero para trabajar en el sector de la salud.

En concreto, el hombre, que se encuentra detenido bajo una fianza de 20.000 dólares (17.000 euros, al cambio actual) robó los documentos de identidad de un compañero de piso que era enfermero.

El arresto fue posible gracias a la denuncia del responsable de contratación de una clínica de la zona, quien detectó que el hombre había presentado en su proceso de selección una serie de documentos personales que eran sospechosos.

La policía siguió los pasos del suplantador y conoció que había presentado que se había postulado en una oferta para un puesto de enfermero. Los agentes montaron una operación en la que se hicieron pasar por los responsables de realizar la entrevista y esperaron su llegada. Cuando el hombre hizo acto de presencia, se produjo la detención.

El individuo, de 55 años, al estar rodeado por los agentes policiales y ser arrestado en plena entrevista de trabajo preguntó de forma reiterada "¿qué he hecho?". Según los investigadores, el estafador había presentado entre 10 y 15 solicitudes de empleo en Florida con esa documentación robada. De hecho, llegó a ser contratado de forma temporal en dos ocasiones, aunque los trabajos le duraron apenas una semana.

Cabe destacar que el hombre sí que anteriormente había estado habilitado para ejercer la profesión de enfermero en los estados de Florida, California y Alabama. Sin embargo, perdió la licencia en el año 2022 por haber cometido numerosas infracciones graves. Entre ellas destacan la sustracción de medicamentos del centro de trabajo o la conducción bajo los efectos de estupefacientes.