Un enfermero se queja de los malos modos de los médicos en un hospital español: "Parecemos invisibles, te lo piden todo sin un por favor"

No es una escena de Hospital Central ni un capítulo perdido de Anatomía de Grey, pero el vídeo de @quesejon tiene todos los ingredientes de un drama sanitario con toque de comedia. Este enfermero madrileño ha decidido contar en TikTok, con bastante guasa y mucha retranca, cómo se sienten muchos profesionales de la enfermería cada vez que se cruzan con médicos que, según él, no han pasado nunca por una clase de educación básica. El vídeo acumula ya cerca de 80.000 visualizaciones y ha encendido un debate que, para muchos sanitarios, no es nuevo, pero sí necesario.

Según relata en su clip, su jornada laboral parece más una prueba de resistencia que un turno hospitalario. Y todo por un superpoder que no pidió: ser invisible. Invisibles cuando cambian un apósito, cuando administran una medicación o cuando consiguen que un paciente salga adelante después de media hora de cuidados. Invisibles también cuando todo va bien. Pero, ay, cuando hay problemas… entonces aparecen en primera fila del juicio clínico.

“Los médicos entran a planta como si no estuviéramos. Yo creo que cuando les dan la bata, les viene con antifaz”, ironiza. Y continúa: “Te dan órdenes como si fueras Siri, y todo sin un por favor. ¿Pero qué soy, una app? Si por lo menos viniera el modo avión para desconectarme cuando hablan chorradas…”.

El tono es claramente humorístico, pero el mensaje cala. Porque tras cada frase, muchos han visto reflejada su rutina diaria. Especialmente quienes también trabajan en centros sanitarios, como lo reflejan los cientos de comentarios que ha generado la publicación.

Egos y educación



Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos han secundado al enfermero con mensajes de apoyo y experiencias similares. “Nosotros sí podemos hacer nuestro trabajo sin ellos, pero ellos no pueden hacer el suyo sin nosotros”, comenta Marisa. Otros, como Toni-boy, han salido al paso para contar lo contrario: “En mi hospital los médicos me tratan bien y me agradecen el trabajo, incluso delante de los pacientes”.

También hay quien aprovecha para señalar que la soberbia sanitaria no es solo cosa de médicos. Laura Vera recuerda que los enfermeros también suelen mirar por encima del hombro a los técnicos: “Saben que somos TCAE y se empeñan en llamarnos auxiliares”. Y como remate, la frase más repetida: no es cuestión de títulos, es cuestión de educación.

El vídeo ha logrado lo que muchos discursos institucionales no consiguen: que se hable del trato entre profesionales dentro del sistema sanitario, de esas dinámicas de poder que no siempre se ven en las estadísticas pero que condicionan el trabajo de muchos. Mientras tanto, este enfermero sigue con su canal, con sus historias desde las trincheras blancas del hospital y con su superpoder intacto: ser invisible.