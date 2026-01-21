Estafan a una mujer de 65 años y la policía sale a su rescate recuperando 70.000 euros

Una mujer de 65 años fue víctima de una estafa telefónica que estuvo a punto de costarle todos sus ahorros, tras caer en un sofisticado engaño basado en la suplantación de identidad. El caso ocurrió en Italia y gracias a la rápida actuación de los Carabineros, se logró recuperar una parte muy importante del dinero sustraído, unos 70.000 euros.

La víctima recibió una llamada desde un número que aparentemente pertenecía a las fuerzas del orden. Al otro lado del teléfono, un hombre que se hizo pasar por funcionario le advirtió de supuestos movimientos sospechosos en su cuenta bancaria y de un riesgo inminente de robo. El tono urgente y la aparente oficialidad del mensaje generaron una fuerte presión psicológica sobre la mujer.

La estafa y transferencias “seguras”

Siguiendo las instrucciones del falso agente, la mujer fue convencida de que debía proteger su dinero de forma inmediata. Para ello, le indicaron que realizara varias transferencias bancarias a una cuenta que supuestamente era “segura” y controlada por las autoridades. Convencida de estar colaborando con un procedimiento oficial, la víctima llegó a transferir cerca de 100.000 euros.

No fue hasta horas después, cuando la tensión inicial disminuyó y repasó lo ocurrido con más calma, cuando empezó a sospechar que algo no cuadraba. Entonces decidió ponerse en contacto con los Carabineros de Noli, que activaron de inmediato el protocolo de investigación.

Investigación y tres sospechosos

Los avances en la investigacón permitieron identificar a tres hombres italianos, de 20, 56 y 67 años, originarios de Agrigento, Nápoles y Salerno. Todos ellos contaban con antecedentes penales y eran conocidos por las fuerzas del orden por delitos similares.

Tras una compleja investigación financiera, los Carabineros lograron reconstruir el recorrido del dinero y vincular a los sospechosos con la estafa, por lo que fueron denunciados por fraude agravado según comunicó un medio local.

Recuperación parcial del dinero

Uno de los aspectos más destacados del caso fue la rápida intervención policial. Al contactar de inmediato con las entidades bancarias implicadas, los agentes consiguieron bloquear parte de los fondos transferidos antes de que desaparecieran por completo. En los últimos días, alrededor de 70.000 euros han sido devueltos a la cuenta de la víctima, reduciendo de forma significativa el daño económico sufrido.

Las autoridades recuerdan que ningún organismo oficial solicita transferencias por teléfono y recomiendan desconfiar de llamadas urgentes, verificar siempre la identidad del interlocutor y denunciar de inmediato cualquier situación sospechosa.