La pericia de una mujer con una estafa telefónica acaba en elogios por parte del banco

Las estafas telefónicas son una constante en España. A pesar de los trucos para eludirlas, como por ejemplo no decir sí u ok en caso de que se plantee alguna pregunta para evitar que te graben la afirmación y después emplearla con fines maliciosos, muchos son los que no pueden evitar caer en la trampa. Ante ello, la OCU recomienda ser cauteloso ante cualquier llamada que pueda ser sospechosa de estas prácticas fraudulentas, más todavía si se repite en un periodo de tiempo relativamente corto.

Una mujer de Finlandia llevo a cabo una gran estrategia para eludir el fraude telefónico del que rápidamente se dio cuenta. Al descolgar su teléfono, escuchó una grabación que, tal y como comenta al medio finés Helsingin Sanomat, podía pasar perfectamente por una voz humana.

En la misma le informaron que es su banco el que la estaba llamando por un cargo en su cuenta de 370 euros y le instaban a pulsar un número para contactar con atención al cliente. Lejos de colgar ante sus ya muy fuertes sospechas, pulso el número y rápidamente acudió a la banca online de su entidad financiera, comprobando efectivamente que no le habían realizado tal cargo.

Tras ello, una señora al otro lado de la línea contestó, a lo que la mujer respondió de qué se trataba y señaló que de mandarse "un mensaje sobre un evento desconocido, se envía automáticamente una llamada de mensaje al cliente" y argumentó que desconfiaba un poco de este tipo de llamadas, a lo que la supuesta representante de atención al cliente permaneció muda.

La conversación dio un giro de 360 grados cuando dicha mujer a la que querían estafar pidió que se identificara el banco y la cuenta bancaria de la que se trataba. A ello le contestaron que, efectivamente, se había tratado de un error, pero aún así le pedían un número de cuenta bancaria personal para continuar con el trámite. La negativa de la mujer hizo que la "presunta" agente de atención al cliente colgara de inmediato.

Una demostración de buen hacer

El planteamiento seguido por la mujer ha supuesto que hasta el banco la elogie, afirman desde el citado medio. La experta en prevención de fraudes de Osuuspankki, Maija Ahonen, describe las acciones como ejemplares desde el minuto uno que descolgó el teléfono ante una práctica que lamentablemente se está extendiendo por todo el globo: "Responder a la grabación le da al estafador una señal de que hay un objetivo potencial en la línea que es propenso a caer en la estafa", asevera la profesional.

Asimismo, insiste en que una estafa telefónica suele comenzar por transmitir al posible estafado esa sensación de urgencia para realizar una acción mediante un mensaje estudiado tras, en este caso, observar la comunicación de las entidades bancarias. De esta forma, subraya que, hasta día de hoy, ningún banco solicita información de una cuenta ni la contraseña de un usuario.