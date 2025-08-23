Estalla una gran pelea en el crucero por el motivo más bizarro: “¡Esto es una locura por los nuggets de pollo!”

Una noche que debía ser de tranquilidad en el mar terminó convertida en un espectáculo viral. El creador de contenido del Bronx, Mike Terra, compartió un video en redes sociales que muestra una pelea multitudinaria en el crucero Carnival Sunshine (erróneamente identificado en redes como “Sudhine”), durante la madrugada del lunes 18 al martes 19 de agosto, cuando el barco regresaba a Miami, Florida.

En las imágenes, se escuchan gritos de sorpresa como “¡Dios mío!” y “¿Dónde demonios está la seguridad?”, mientras varios pasajeros se enzarzan en puñetazos, patadas y empujones en pleno comedor. Uno de los momentos más comentados del clip muestra incluso a un guardia de seguridad huyendo de la escena en lugar de intervenir, lo que desató aún más la confusión entre los testigos.

Según Terra, el detonante de la riña habría sido algo tan trivial como una discusión en la fila de comida. “¡Esto es una locura por los nuggets de pollo!”, exclamó mientras grababa el caos. El enfrentamiento comenzó alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando decenas de pasajeros esperaban para servirse un refrigerio nocturno.

El ambiente se tornó hostil en cuestión de segundos. Lo que empezó como un intercambio de palabras rápidamente escaló a una trifulca en la que participaron varias personas. El creador de contenido explicó después al New York Post: “Estábamos demasiado lejos para comprender qué había sucedido exactamente. Sin duda fue un incidente aislado, provocado por una discusión en la fila”.

El video, que ya ha circulado ampliamente en TikTok, X (antes Twitter) e Instagram, acumula cientos de miles de reproducciones y comentarios que oscilan entre la incredulidad y la burla. Algunos usuarios compararon la escena con una pelea en un bar de madrugada, mientras otros se preguntaban cómo un simple retraso en el servicio de comida pudo desencadenar semejante caos.

Por ahora, Carnival Cruise Line no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido. El Carnival Sunshine atracó como estaba previsto en el puerto de Miami en los días posteriores al incidente, y no se han reportado heridos de gravedad ni detenciones formales.