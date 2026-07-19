Este es el mejor libro de todos los tiempos, según el veredicto de 100 escritores de 54 países

El mismo libro puede ser considerado una maravilla o una decepción para dos lectores diferentes. Ese es el motivo por el que establecer un consenso para seleccionar el mejor libro de todos los tiempos es una tarea muy difícil, ya que en ella entra en juego la subjetividad.

Sin embargo, el club de lectura noruego Bokklubben, en el año 2002, trató de solventar esa dificultad confiando en el criterio de quienes mejor saben valorar la literatura: los propios escritores.

En concreto, se contó con 100 escritores procedentes de 54 países para que seleccionaran los 100 mejores libros de la historia. No obstante, no se trató de un ranking en el que se ordenaran de mejores a menos buenas las obras sino de una enumeración de libros sin ningún tipo de orden en cuanto a calidad.

Tal y como recoge el medio de comunicación polaco Rzeczpospolita, quienes llevaron a cabo este proyecto consideraron que todas las obras seleccionadas tenían el mismo valor, destacando su importancia para la cultura a nivel mundial.

Entre otras obras, en la lista de 100 mejores libros de todos los tiempos se encuentran las siguientes: Guerra y paz, Anna Karenina, Crimen y castigo, Los hermanos Karamázov, El proceso, Ulises, Cien años de soledad, El gran Gatsby, Orgullo y prejuicio, Hamlet, La Divina Comedia, La Odisea, La Ilíada y En busca del tiempo perdido.

No obstante, hubo un libro al que se le hizo una mención especial en esa selección. Se trata de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Esa especial diferenciación eleva, según los 100 escritores, al libro español a la categoría de mejor libro de la historia.

En concreto, los expertos distinguieron a Don Quijote de la Mancha por su enorme influencia en el desarrollo de la literatura mundial, ya que rompió con las convenciones anteriores y abrió el camino a otros autores.